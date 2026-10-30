La prossima avversaria dei nerazzurri: un pò di storia dell’Avellino

Written by Redazione• 7:55 am• Pisa SC

PISA – Pur se la sua fondazione risale a fine agosto 1912, l’Avellino di fatto svolge un’attività saltuaria nel panorama calcistico regionale, iniziando a darsi una certa struttura solo alla ripresa dei Campionati a conclusione dei tragici eventi del secondo conflitto mondiale, allorché assume la denominazione di “Unione Sportiva Avellino” iscrivendosi al Campionato di Serie C.

di Giovanni Manenti

Peraltro l’inizio non è dei più esaltanti, visto che l’Avellino, che aveva vinto il Girone D del Campionato di Serie C 1958-’49, viene viceversa retrocesso tra i Dilettanti per illecito sportivo, Categoria che mantiene sino a metà degli anni ’60, allorché ottiene la Promozione in Serie C per poi stazionarvi per un decennio prima dell’avvento alla Presidenza di Antonio Sibilia, grazie al quale gli irpini vivono il loro “Periodo d’Oro” al pari delle altre “Provinciali di lusso”, tra cui anche il Pisa di Romeo Anconetani.

La “stagione della svolta” per i biancoverdi è il 1972-’73, allorché con Antonio Giammarinaro alla guida, dominano il Girone C della terza Serie con 82 punti (frutto di 28 vittorie, 6 pari e sole 4 sconfitte), così da conquistare la prima Promozione nel Torneo Cadetto della loro storia, cui segue un quadriennio in cui una sola occasione l’Avellino rischia di retrocedere, prima del gran salto nella Massima Divisione nel 1978, secondo con 44 punti alla pari del Catanzaro alle spalle dell’irraggiungibile Ascoli di Mimmo Renna, capace di conquistare ben 61 punti.

Protagonista dell’impresa il tecnico Paolo Carosi, ancorché non confermato, venendo la conduzione tecnica affidata al più esperto Rino Marchesi e quella che, per molti addetti ai lavori, sarebbe dovuta essere una fugace parentesi, si trasforma viceversa in un decennio nell’elite del Calcio Nazionale, con ad avvicendarsi sulla panchina tecnici del calibro di Luis Vinicio, Giuseppe Marchioro, Ottavio Bianchi ed Eugenio Bersellini.

Sono, quelli, gli anni in cui il “Partenio” diviene una sorta di “fortino inespugnabile”, con la difesa comandata a bacchetta dal leggendario libero Salvatore Di Somma, ma ciò sarebbe riduttivo, considerata la qualità tecnica di alcuni dei componenti l’organico biancoverde in tale decennio, tra cui citiamo gli estremi difensori Ottorino Piotti e Stefano Tacconi, i difensori Paolo Beruatto, Luciano Favero ed Armando Ferroni, i centrocampisti Adriano Lombardi – prematuramente scomparso ed ai cui è dedicato lo “Stadio Partenio” – Beniamino Vignola, Franco Colomba, Mario Piga, Angelo Colombo, Angelo Alessio e, soprattutto, Ferdinando “Nando” De Napoli, unico giocatore irpino ad aver indossato la maglia della Nazionale maggiore, mentre in attacco il nome più rappresentativo è quello di Gianluca De Ponti, oltre ad Andrea Carnevale, Giuseppe Massa ed Alessandro Bertoni.

A rinforzare l’organico e garantire ben nove salvezze consecutive sono però un gruppo di stranieri di elevato valore, ad iniziare dal funambolico attaccante brasiliano Juary (divenuto famoso per la sua danza intorno alla bandierina in occasione delle reti segnate), cui hanno fatto seguito il peruviano Geronimo Barbadillo, che per un biennio ha fatto coppia con il fuoriclasse argentino Ramon Diaz, e la coppia formata dal brasiliano Dirceu e dall’austriaco Walter Schachner che per una stagione ha deliziato i tifosi del “Partenio”, con quest’ultimo protagonista anche nel Campionato 1987-’88 che sancisce la retrocessione in Serie B per un solo punto di differenza rispetto al trio composto da Ascoli, Pisa e Pescara.

Poiché anche le “Belle Favole” hanno una fine, ecco che per l’Avellini – dopo aver ottenuto, con l’ottavo posto raggiunto nel 1982 e 1987 i due migliori piazzamenti della propria Storia – fatalmente inizia la parabola discendente, che lo vede retrocedere in Serie C1 nel 1992, Categoria mantenuta – fatta salva una fugace apparizione tra i Cadetti nel 1996 – sino ad inizio del nuovo Millennio, allorché una ulteriore risalita in Serie B nel 2003 riaccende le speranze in casa irpina ed invece non è altro che un continuo “saliscendi” che si perpetua per ben sei stagioni consecutive prima della “mazzata” costituita dalla mancata iscrizione alla Lega Pro Prima Divisione nell’estate 2009, così da dover ripartire dalla Serie D, salvo ottenere due Promozioni consecutive in Lega Pro Seconda e Prima Divisione, sempre prendendo il posto di Club che non erano riusciti ad iscriversi.

Ma quella che appare come una definitiva rinascita del Club campano, che ottiene la Promozione tra i Cadetti al termine della stagione 2012-’13, con successiva permanenza per un quinquennio nella Categoria, si infrange con la dura realtà costituita da un nuovo dissesto finanziario nell’estate 2018, costringendolo a ripartire dalla Serie D, ancorché detta penalizzazione sia compensata con l’immediata Promozione in Serie C, Campionato dal quale l’Avellino riemerge, è storia recente, aggiudicandosi con ampio margine il Girone C nel 2025, concluso a quota 75 punti, frutto di 22 vittorie, 9 pari ed appena 3 sconfitte.

Autore dell’impresa il tecnico Raffaele Biancolino, al quale viene data fiducia anche per la scorsa stagione, ancorché venga esonerato a metà febbraio 2926 con la squadra al 14esimo posto ed affidata a Davide Ballardini il quale, nelle ultime 13 giornate conquista 21 punti che portano l’Avellino addirittura all’ottavo posto, ultimo utile per l’accesso ai Playoff, pur uscendo al primo turno contro il Catanzaro.

Come peraltro consuetudine per il tecnico romagnolo, lo stesso non viene confermato e, per il presente Torneo la panchina è affidata ad Alessandro Nesta, pur se reduce da una negativa esperienza al Monza e sul mercato la Società ha operato principalmente con la formula del prestito, tanto che l’unico acquisto definitivo di un certo rilievo è stato quello dell’attaccante Walid Cheddira, reduce da una stagione vissuta a metà fra Sassuolo e Lecce, ed i risultati sono stati sinora quelli di una formazione che punta come obiettivo l’ingresso nei Playoff, avendo nelle prime nove giornate conquistato 12 punti frutto di tre vittorie ed altrettanti pari e sconfitte, con la particolarità che quella di domenica contro il Pisa sarà la sesta gara disputata al “Partenio”, dove sono stati sconfitti 1-2 all’esordio dall’Arezzo e quindi, dopo i successi per 3-0 sul Vicenza e per 4-1 sulla Sampdoria, oltre al pari per 1-1 con il Palermo, hanno già subito una seconda battuta d’arresto, con stavolta il Padova ad imporsi per 1-0.

Last modified: Ottobre 30, 2026