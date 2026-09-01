La Primavera nerazzurra esordisce contro il Perugia in diretta streaming

Written by Redazione• 5:26 pm• Pisa SC

PISA – Prestigioso appuntamento per la Primavera del Pisa Sporting Club che sarà protagonista, assieme al Perugia, della gara di apertura del Campionato Primavera 2 Cisalfa, stagione 2026-2027.

I nerazzurri guidati da Miguel Veloso scenderanno in campo venerdì 4 settembre (ore 20) al “Pagni” di Peccioli sotto gli occhi delle telecamere del Canale Ufficiale YouTube della Lega Serie B, che trasmetterà in diretta streaming il match. La copertura streaming su YouTube rappresenterà una costante della stagione: ogni giornata, infatti, la Lega Serie B produrrà la diretta di una partita per ciascun girone.

Novità di questa stagione è la prestigiosa partnership con Cisalfa Sport, leader italiano nel retail di articoli sportivi, che diventa ufficialmente title sponsor della competizione che prende la denominazione ufficiale di Primavera 2 Cisalfa Sport.

Altra grande novità regolamentare della stagione riguarda l’impiego dei fuori quota: sarà infatti possibile schierare un solo giocatore fuori quota, rispetto ai tre della scorsa stagione. Una scelta netta, che punta a garantire ancora più spazio e minutaggio ai giovani, favorendone la crescita e il percorso di avvicinamento alla prima squadra.

Last modified: Settembre 2, 2026