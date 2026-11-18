Written by Redazione• 12:34 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 43enne romano Federico La Penna della Sezione di Roma 1 l‘arbitro designato a dirigere la sfida di sabato prossimo 21 novembre 2026 alle ore 19:30 al “Castellani” tra Empoli e Pisa, coadiuvato dai guardalinee Giovanni Boato della Sezione di Padova e Alessandro Lo Cicero della Sezione di Brescia, con Davide Di Marco della Sezione di Ciampino in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Daniele Rutella della Sezione di Enna, assistito da Ivano Pezzuto della Sezione di Lecce.

di Giovanni Manenti

Dopo un triennio (2006-’09) a dirigere incontri di Serie D ed analogo periodo in Serie C, La Penna entra a far parte dei ruoli della CAN A.B a partire dalla stagione 2012-’13 che lo vede arbitrare 17 gare del Torneo Cadetto, oltre ad esordire nella Massima Divisione il 19 maggio 2013 all’ultima giornata, in Atalanta-Chievo, conclusa in parità 2-2.

Ad oggi, il Curriculum del Direttore di gara della Capitale conta 103 presenze in Serie A e 133 nel Torneo Cadetto, Serie A, di cui due nella nella corrente stagione, vale a dire Vicenza-Catanzaro (3-2) alla prima giornata e Carrarese-Modena (2-1) alla settima, il 17 ottobre scorso.

Per quanto concerne i precedenti coi nerazzurri, sono sei le occasioni in cui La Penna ha diretto il Pisa, ad iniziare da Pro Vercelli-Pisa 0-0 del 25 settembre 2011 alla quarta giornata del Campionato di Lega Pro-Prima Divisione 2011-’12, cui seguono quattro sfide fra i Cadetti, a partire da Pisa-Carpi 0-0 di fine febbraio 2017 valevole per la 28esima giornata, Reggina-Pisa 0-2 (reti di Gargiulo e Gliozzi su rigore) alla 24esima giornata, Pisa-Cagliari 0-0 alla 32esima del Torneo 2022-’23 e Catanzaro-Pisa 0-0 del 19 gennaio 2025 valevole per la 22esima giornata del Torneo 2024-’25, mentre l’unico precedente nella Massima Divisione è relativo a Pisa-Cagliari 3-1 (reti di Moreo su rigore e doppietta di Caracciolo) di metà marzo scorso, per un bilancio complessivo, pertanto, favorevole ai nostri colori con due vittorie e quattro pari.

Last modified: Novembre 18, 2026