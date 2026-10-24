La Magistratura dei Leoni incontra gli studenti delle Gamerra: tradizioni, storia e passione per il Gioco del Ponte

Written by Redazione• 10:53 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Un incontro all’insegna della storia, della tradizione e della partecipazione ha visto protagonisti la Magistratura dei Leoni e gli studenti delle scuole medie “Gamerra” di Riglione. Un’occasione importante per raccontare ai ragazzi il significato del Gioco del Ponte, una delle manifestazioni storiche più sentite della città di Pisa, e far conoscere da vicino le attività della Magistratura, sia in ambito militare sia in quello civile.

Durante l’incontro, i ragazzi hanno potuto scoprire le origini e le caratteristiche della manifestazione, approfondendo il ruolo della Magistratura dei Leoni e le iniziative con cui essa contribuisce a mantenere vive le tradizioni pisane e il legame con il territorio.

Grande interesse ed entusiasmo hanno accompagnato il confronto con gli studenti, che avranno ora l’opportunità di intraprendere un percorso creativo dedicato alla storia e ai simboli del Gioco del Ponte. I bambini realizzeranno infatti alcuni lavoretti che, una volta completati, saranno presentati alla Magistratura e, se possibile, esposti nella tribuna riservata ai Leoni in occasione della prossima edizione del Gioco del Ponte.

Un progetto che punta a coinvolgere le nuove generazioni, avvicinandole alla storia della propria città attraverso la conoscenza, la creatività e la partecipazione attiva.

Last modified: Ottobre 24, 2026