La Luna tra scienza, poesia e sassofono: a Pisa arriva “L’Astro Parlante”

Written by Redazione• 1:21 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Domenica 11 ottobre alle 18 alla Gipsoteca lo spettacolo di EGO per Internet Festival. Alle Benedettine anche laboratori dedicati a scuole e famiglie.

PISA – Dalle osservazioni di Galileo all’allunaggio, passando per la poesia e la musica: la Luna sarà protagonista de “L’Astro Parlante”, lo spettacolo prodotto e curato dall’Osservatorio Gravitazionale Europeo EGO di Cascina, in programma domenica 11 ottobre alle ore 18 alla Gipsoteca di Arte Antica, nell’ambito di Internet Festival 2026.

Il racconto intreccerà scoperte scientifiche e immaginario letterario, con le letture di Giulia Perelli da Galileo, Leopardi, Pirandello e Calvino e il sassofono di Dimitri Grechi Espinoza.

A guidare il pubblico saranno Francesca Paita, dell’Associazione Astrofili Pisani, e Vincenzo Napolano ed Elisa Velcani, di EGO. Le loro voci ripercorreranno il ruolo della Luna nell’evoluzione della conoscenza del Cosmo: dalle prime osservazioni al telescopio all’esperimento di Eddington, che confermò la teoria della relatività di Einstein, fino alle nuove frontiere della ricerca sulle onde gravitazionali.

La partecipazione di EGO al festival comprende anche attività per scuole e famiglie al Centro Congressi Le Benedettine, in programma durante il fine settimana.

Con “Il Suono dell’Universo”, i partecipanti giocheranno a distinguere i suoni cosmici dai rumori ambientali e da quelli prodotti dalle attività umane. “Connessioni Cosmiche”, rivolto alle scuole superiori, proporrà invece un percorso tra scienza, arte e filosofia per esplorare l’influenza della conoscenza del Cosmo sulla letteratura, sull’arte e sulla cultura pop.

«Oggi è sempre più cruciale mettere tutti in condizione di comprendere e discutere il ruolo della conoscenza e le grandi sfide scientifiche e tecnologiche che ci aspettano», dichiara il direttore di EGO Massimo Carpinelli, sottolineando l’importanza del contributo dei centri di ricerca alle occasioni di incontro e confronto con la cittadinanza.

Last modified: Ottobre 9, 2026