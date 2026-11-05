La Lega Serie B scende in campo con AIRC: “Un Gol per la Ricerca”

Written by Redazione• 4:07 pm• Pisa SC

In occasione dell’11a giornata della Serie BKT 2026/2027, la Lega Serie B e le Società al fianco di Fondazione AIRC per sostenere la ricerca oncologica

PISA – Il calcio al fianco della ricerca. In occasione dell’11a giornata della Serie BKT 2026/27, la Lega Serie B,

attraverso B4People, la propria piattaforma per la Sostenibilità Sociale e Ambientale, sostiene Fondazione

AIRC per la raccolta fondi legata alla ricerca oncologica attraverso la campagna “Un Gol per la Ricerca”.

Un messaggio chiaro che accompagnerà tutte le gare del prossimo turno, trasformando gli stadi della Serie

BKT in luoghi di partecipazione e solidarietà: è sufficiente una donazione via SMS al 45521 o sul sito airc.it.

Paolo Bedin, Presidente della Lega Serie B: “Nel calcio siamo abituati a parlare di squadre, traguardi da

raggiungere e trofei da conquistare. Ci sono, però, partite che si disputano su un campo più grande, nelle

quali il risultato più importante è quello che possiamo raggiungere tutti insieme e la ricerca oncologica è una

di queste. Con ‘Un Gol per la Ricerca’ vogliamo mettere in rete l’intera famiglia della Serie BKT che, grazie alla

piattaforma B4People, permette di aggregare Club, calciatori e i milioni di tifosi che ogni settimana seguono

il nostro campionato, per dare forza al nobile lavoro che Fondazione AIRC svolge con i propri ricercatori.

Crediamo che il calcio abbia il privilegio, ma anche il dovere, di utilizzare la propria popolarità per dare

visibilità a cause che meritano un’attenzione collettiva perché ogni contributo può concorrere a costruire un

futuro con maggiori possibilità di cura. Perché questa è una partita nella quale siamo tutti schierati dalla

stessa parte per vincere insieme”.

Il coinvolgimento delle Società si svilupperà attraverso diverse attivazioni: le creatività della campagna

saranno veicolate sui LED bordocampo, mentre sui maxischermi degli stadi verrà trasmesso lo spot dedicato

prima dell’inizio delle gare e durante l’intervallo. Gli speaker, inoltre, inviteranno tifosi e appassionati a

sostenere AIRC attraverso gli appelli previsti prima del fischio d’inizio e nel corso della pausa.

La campagna entrerà anche in campo insieme ai protagonisti del campionato. I direttori di gara indosseranno

una pettorina personalizzata AIRC durante il cerimoniale di ingresso, mentre i calciatori porteranno il

messaggio della ricerca anche nelle interviste pre e post-partita, attraverso una patch adesiva dedicata e un

appello solidale.

Ampio spazio sarà riservato anche alla comunicazione digitale, con la diffusione sui canali social ufficiali dei

Club delle grafiche realizzate per l’iniziativa. In particolare, i club saranno coinvolti nella realizzazione del

video ‘Il numero più importante’, un contenuto speciale ideato da Fondazione AIRC per sensibilizzare il

pubblico attraverso un messaggio di consapevolezza e cultura che possa richiamare l’attenzione sul valore

del sostegno alla ricerca oncologica, una causa certamente significativa che riguarda tutti.

Last modified: Novembre 5, 2026