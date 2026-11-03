La Lega B protagonista al Social Football Summit di Torino

Written by Redazione• 7:03 pm• Pisa SC

PISA – La Lega Serie B si appresta a recitare un ruolo di primo piano nell’edizione 2026 del Social Football Summit. Il 10 e l’11 novembre, Torino diventerà il centro nevralgico del business calcistico, con la LNPB presente attraverso un fitto programma di assemblee, panel istituzionali, tavole rotonde e sessioni di formazione.

Tutti gli appuntamenti e le attività dell’associazione sono organizzati grazie alla partnership con Cattolica Assicurazioni, che si conferma al fianco della Lega Serie B in qualità di Event Partner, sostenendo la crescita della cultura sportiva, manageriale e commerciale del campionato.

La due giorni piemontese si aprirà martedì 10 novembre con un’Assemblea di Lega Serie B al mattino. Nel pomeriggio, i riflettori si accenderanno in sala Legends Nord su alcuni temi del calcio moderno grazie a due panel: il dibattito “LEAP” ‘Dal campo al business: la sfida del calcio tra spettacolo e sostenibilità’ e, a seguire, il focus dedicato agli sponsor dal titolo “SERIE BKT: valori che creano valore – Il Campionato, i territori e le opportunità per i Partner”. Quest’ultimo vedrà la partecipazione, tra i numerosi relatori, del Presidente della LNPB Paolo Bedin e dei rappresentanti di tutti i top brand legati al campionato da contratti di sponsorizzazione.

La giornata di mercoledì 11 novembre sarà invece fortemente orientata all’analisi predittiva e allo sviluppo delle competenze interne dei club. La mattina si aprirà nella sala stampa con la presentazione dello studio di Football Benchmark “LNPB: evoluzione, status quo e scenari di sviluppo”, a cura del Founder e CEO, oltre che Consigliere indipendente di Lega Serie B, Andrea Sartori. Spazio poi ai Workshop di formazione obbligatoria: prima quello dedicato ai Team manager e, nel pomeriggio il momento formativo destinato alle aree Marketing e Comunicazione, intitolato “Globalizzare il calcio: il caso Serie BKT tra brand e media”, con interventi di livello internazionale.

‘Con ben quattro eventi organizzati – dice il Presidente Paolo Bedin – la LNPB ribadisce la propria vocazione all’innovazione, alla valorizzazione dei territori e al confronto con i player globali dell’industry sportiva, forte del legame strategico e valoriale che la unisce a partner d’eccellenza e ai milioni di community di appassionati che popolano il nostro campionato’.

Last modified: Novembre 4, 2026