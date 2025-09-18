La Lega attacca Forza Italia: “Paladini sbaglia bersaglio”

Written by admin• 5:06 pm• Pisa, Politica

PISA – Il Gruppo Consiliare della Lega Pisa si dice “sconcertato” dalle parole del segretario provinciale di Forza Italia, Lorenzo Paladini, che ha criticato le dichiarazioni del deputato leghista Edoardo Ziello in merito al recente episodio avvenuto all’Università di Pisa.

Secondo la Lega, invece di esprimere solidarietà al professore e agli studenti coinvolti, Paladini avrebbe scelto “la strada della polemica interna alla coalizione“, privilegiando “calcoli di pura campagna elettorale” a scapito del buon senso e del rispetto per i diretti interessati.

“È paradossale – scrive il Carroccio – che di fronte a un fatto tanto delicato si scelga di alimentare divisioni, dimostrando più attenzione a logiche di partito che alla tutela della comunità accademica e cittadina“.

I leghisti ricordano al dirigente azzurro che “gli avversari politici non sono certo all’interno della coalizione, ma siedono a sinistra“. Attaccare la Lega, sostengono, significherebbe commettere “un grave errore strategico” e soprattutto “danneggiare l’intero centrodestra“, che invece dovrebbe presentarsi “compatto e determinato” in vista delle prossime sfide elettorali.

La conclusione è un messaggio chiaro: “La Lega a Pisa continuerà a lavorare con serietà e coerenza, mettendo al centro i problemi reali dei cittadini, senza cadere in sterili divisioni che fanno solo il gioco della sinistra“.

Last modified: Settembre 18, 2025