La Gioventù Federalista Europea rinnova le cariche nazionali: quattro rappresentanti pisani nel nuovo Comitato federale

PISA – Si è tenuto a Pisa, da venerdì 7 a domenica 9 novembre, il XXVII Congresso nazionale della Gioventù Federalista Europea (GFE).

Nel corso dell’evento sono state rinnovate le cariche nazionali e il Comitato federale, che per i prossimi due anni conterà quattro rappresentanti della sezione pisana.

All’interno della Segreteria nazionale sono stati eletti due giovani fortemente legati al territorio di Pisa: Amanda Ribichini, nuova Segretaria e allieva ordinaria di secondo livello della Scuola Superiore Sant’Anna, e Federico Ammirabile, Presidente, già allievo ordinario e attualmente perfezionando della Scuola Normale Superiore. È stata inoltre riconfermata come Tesoriera Maria Gabriella Taboga ed è stata nominata la nuova Direzione nazionale.

Il Congresso, intitolato “La via da percorrere. Il coraggio per smuovere l’Europa”, si è aperto venerdì 7 novembre alle ore 16 presso la Domus Mazziniana con un evento pubblico di alto profilo. Nella sessione inaugurale sono intervenuti il prof. Lucio Levi, già ordinario di Scienza politica all’Università di Torino, il prof. Tommaso Greco, ordinario di Filosofia del diritto all’Università di Pisa, e Michele Finelli, Presidente dell’Associazione mazziniana italiana, in un confronto dedicato alle teorie della guerra e della pace nel contesto contemporaneo.

L’apertura ufficiale ha visto la partecipazione di Emanuele Agosti, Segretario della sezione di Pisa della GFE, Edoardo Pecene, Segretario del Centro regionale toscano, Frida Scarpa, Assessora del Comune di Pisa con deleghe a Sport e Giovani, Pietro Finelli, Direttore della Domus Mazziniana, e Bernard Dika, Consigliere della Regione Toscana.

La giornata inaugurale si è conclusa con un dibattito tra giovani rappresentanti di diversi partiti politici italiani sul futuro dell’Europa, dal titolo “Più vie all’Europa?”.

Le successive giornate, ospitate presso la sede dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, sono state dedicate ai lavori congressuali, con numerosi panel di approfondimento e momenti di confronto. Sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Castaldi, Segretario generale del Movimento Federalista Europeo (MFE), insieme a rappresentanti dei movimenti federalisti europei e mondiali e delle associazioni aderenti alla rete “Europa porta Europa”.

