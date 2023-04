La Giornata Mondiale dell’Omeopatia e la Festa dei Fratelli e delle Sorelle

Scritto da admin• 9:33 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Il 10 aprile è un giorno importante per l’omeopatia poiché si celebra la sua Giornata Mondiale.



di Leonardo Miraglia



Questa data coincide con l’anniversario della nascita di Samuel Hahnemann (10 aprile 1755), il fondatore della medicina omeopatica. Per l’occasione, l’Associazione medica italiana di omotossicologia (AIOT) ha lanciato l’iniziativa “Stiamo bene …naturalmente”, offrendo check-up gratuiti in tutta Italia dai medici aderenti all’AIOT. L’obiettivo è presentare soluzioni di cura che supportano le funzioni fisiologiche di difesa dell’organismo e sensibilizzare i pazienti sull’importanza di una corretta prevenzione e di stili di vita salutari.

Il 10 aprile negli Stati Uniti si celebra la Festa dei Fratelli e delle Sorelle, conosciuta anche come Siblings Day o National Siblings Day. Questa ricorrenza civile è stata creata da Claudia Evart in memoria di suo fratello, mentre in Europa si celebra il 31 Maggio.

