PISA – Si celebra oggi 21 aprile in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Migrazione dei Pesci, un evento importante per l’ambiente ma ancora poco conosciuto e trascurato (talvolta deriso) soprattutto da parte delle istituzioni che gestiscono i fiumi ed i torrenti.

di Leonardo Miraglia

Dighe, briglie ed opere fluviali in genere, sbarrano i corsi d’acqua ed impediscono ai pesci migratori di risalire ai luoghi dove sono nati per riprodursi (spesso morendo poco dopo, come è il caso dei salmoni del nord Europa) e dare continuità alla specie.

La Giornata Mondiale della Migrazione dei Pesci è una celebrazione globale per sensibilizzare l’importanza dei fiumi e dei pesci migratori. Questa giornata internazionale è coordinata dalla World Fish Migration Foundation.

