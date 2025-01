La Gelateria De’Coltelli di Pisa si conferma eccellenza con i ‘Tre Coni’ del Gambero Rosso

Written by admin• 7:08 am• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Un nuovo riconoscimento per la Gelateria De’Coltelli, che ha ricevuto per il nono anno consecutivo i prestigiosi Tre Coni del Gambero Rosso durante il Sigep di Rimini, il principale evento internazionale dedicato ai professionisti della gelateria, pasticceria e panificazione.

Dal 2017, la guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso assegna i Tre Coni, considerati gli “Oscar” della gelateria italiana, alle attività che eccellono nel settore. Su circa 39.000 gelaterie in Italia, solo una settantina ottiene ogni anno questo ambito premio. De’Coltelli si conferma ancora una volta l’unica gelateria pisana a raggiungere questo traguardo sin dalla creazione del riconoscimento.

Il successo della De’Coltelli non si limita alla gelateria stessa: tra le new entry di quest’edizione figura anche Gelato Contadino, di Vittorio Baldelli, un ex allievo della De’Coltelli, così come Simona Carmagnola, che aveva già contribuito a creare alcuni dei gusti iconici della gelateria. Questi successi sono un segno tangibile della qualità e della capacità formativa della scuola di Gianfrancesco Cutelli, che con passione e impegno porta avanti un approccio artigianale e innovativo alla gelateria.

“Ricevere i Tre Coni per il nono anno consecutivo è un grande onore e una conferma del nostro impegno costante per la qualità, la sostenibilità e la valorizzazione del territorio e delle materie prime,” ha dichiarato Gianfrancesco Cutelli. “Vedere i successi dei nostri allievi ci rende ancora più orgogliosi del lavoro che facciamo ogni giorno.“

La Gelateria De’Coltelli, che riaprirà a Pisa a fine febbraio per la stagione 2025, continua a essere un punto di riferimento per l’eccellenza della gastronomia italiana.

Last modified: Gennaio 21, 2025