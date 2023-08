La Fiera di Sant’Ermolao a Calci apre con lo spettacolo di Leonardo Fiaschi

Scritto da admin• 3:00 pm• Calci, Cultura, Spettacolo, Tutti

CALCI – Tutto pronto in Valgraziosa per la festa più attesa, quella dedicata al patrono Sant’Ermolao, una tre giorni che sabato 5 Agosto sarà aperta dallo spettacolo “Mai stato io” di Leonardo Fiaschi, a Calci in compagnia della sua band.



Comico, cabarettista e imitatore, Fiaschi si è rivelato un assoluto mattatore anche in Tv, a “Tale e quale show” con Carlo Conti ma anche a “Striscia la Notizia” e “Le Iene”. Dove celebre fu il suo scherzo telefonico a Paolo Borsio, nel quale imitava la voce di Papa Francesco.



Come tutti gli spettacoli della Fiera di Sant’Ermolao, anche l’esibizione di Leonardo Fiaschi sarà gratuita, a partire dalle 21,30 sul palco di piazza Garibaldi, preceduta alle 20 dal concerto degli StereoComics, che propongono le più celebri canzoni dei cartoni animati.



Saranno parte essenziale della Fiera anche il tradizionale mercato tra via Roma e via Brogiotti, il luna-park in piazzale Armani, lo street food in piazza della Propositura, la mostra-mercato di artigianato Mestierado ai giardini Pertini, con laboratori per i bambini a partire dalle 18, e la mostra di pittura di Ida Coppini in sala consiliare.



Domenica 6 la festa calcesana proseguirà poi con la tradizionale tombola e con la sempre scoppiettante esibizione della Premiata Filarmonica “G. Verdi” di Calci, che diretta dal maestro Lorenzo Bocci proporrà quest’anno le divertenti musiche dei film di Bud Spencer e Terence Hill. Lunedì 7, infine, ci sarà da ballare in piazza con le musiche anni ‘70, ‘80 e ‘90 di Dj Steve Martin alla consolle.



A Calci sono così in arrivo tre serate estive all’insegna della comicità, della tradizione e della musica, per tutti un’occasione di convivialità e di svago ai piedi del Monte Pisano.

Last modified: Agosto 3, 2023