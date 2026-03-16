La consegna del Premio Mimosa Boreale

Written by Redazione• 9:22 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Ha avuto luogo nella suggestiva cornice della Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, gremita per l’occasione, l’edizione 2026 del Premio Mimosa Boreale, promosso dal Comando della Parte di Tramontana con il Patrocinio del Comune di Pisa.

L’evento, organizzato a cura dell’Associazione Gallo di Borea APS, è stato inserito dall’Amministrazione Comunale nel calendario cittadino delle iniziative del Marzo delle Donne. Il premio, fin dalla sua istituzione, intende offrire un omaggio a donne che con il proprio impegno abbiano contribuito ad accrescere il prestigio delle tradizioni e della cultura del nostro territorio.

Quest’anno il Comando Boreale ha voluto assegnare il riconoscimento a due eccellenze da anni impegnate nella valorizzazione della cultura e delle tradizioni del nostro territorio: Biancamaria Bignongiali ed Alexia Redini. Biancamaria Bigongiali musicologa diplomata presso l’Istituto Musicale “L. Boccherini” di Lucca, docente di pianoforte presso la scuola Bonamici, è socio fondatore dell’Associazione Culturale Vox Humana; Ha conseguito la laurea in Disciplina delle Arti, Musica e Spettacolo col massimo dei voti e la lode presso l’Università di Tor Vergata (Roma) e il Master di I livello in Direzione Artistica e Management Musicale presso l’Istituto Musicale “L. Boccherini” di Lucca; ha fatto parte del coro della Primaziale Pisana, ed ha partecipato a numerose iniziative formative sulla catalogazione dei manoscritti musicali. Ha effettuato la trascrizione in notazione moderna del manoscritto autografo della cantata “La sconfitta di Borea” di Antonio Salieri, risalente alla seconda metà del 1700 e ne ha ideato e curato il progetto per la prima esecuzione in tempi moderni. È attualmente membro del Comitato scientifico dell’Edizione Nazionale delle opere di Antonio Salieri istituita nel marzo 2025 con decreto del Ministero della Cultura. Alexia Redini, laureata con lode in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Pisa è manager impegnata nei processi di internazionalizzazione, export management, ed è impegnata in numerose docenze con rilevanti Atenei tra cui l’Università di Pisa e l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

All’attività professionale da sempre affianca uno spiccato impegno in campo sociale e culturale: dal 2023 è membro, unica donna, della Deputazione dell’Opera Primaziale Pisana ed è presidente della Casa della Giovane Maria Schiratti Toniolo, struttura dedicata all’accoglienza di giovani madri, nell’ambito della quale ha promosso e collaborato a numerose iniziative benefiche, tra cui la Parte ha ricordato “le doti di San Torpete, evento benefico organizzato presso la Villa di Corliano annualmente in occasione della solennità di San Torpè (che è anche Patrono di Tramontana) che riprendendo un’antica usanza effettua raccolte a beneficio di madri e nascituri. È inoltre membro del Consiglio dell’Ordine Secolare dei Carmelitani di Pisa, presso la Chiesa di San Torpè, Patrono di Tramontana . Ha presieduto la cerimonia il Vicesindaco ed Assessore alle Tradizioni della Storia e Identità di Pisa Flippo Bedini insieme al Cancelliere Generale Renzo Ciangherotti ed al Comandante Generale Roberto Tonini. Hanno partecipato gli Anziani Consiglieri Maurizio Nerini, Luca Trotta e Maria Teresa Rossi; quest’ultima, ideatrice del Premio fin dagli anni novanta, ha introdotto l’iniziativa. Erano presenti inoltre i Consiglieri Regionali Eligi e Ghimenti, la Presidente del Consiglio delle Pari Opportunità Silvia Silvestri, tutte le Magistrature Boreali, i gruppi armati e civili, la rappresentanza del Comando di Mezzogiorno, nonché rappresentanze dell’Aci, di Confesercenti. In apertura dell’evento il Generale Matteo Baldassari ha voluto sottolineare come il premio, divenuto ormai un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative civili della Parte, voglia essere un’occasione di riconoscimento per donne che si siano particolarmente distinte per l’impegno in favore della storia, della cultura e delle tradizioni del nostro territorio, ricordando quanto il loro contributo originale sia un esempio di dedizione, sensibilità e visione, necessari per lo sviluppo delle tradizioni. Il Vicesindaco Bedini ha evidenziato come questo evento contribuisca a chiarire quanto siano superate impostazioni che relegavano le donne al di fuori o in ruoli di secondo piano nelle nostre tradizioni, e quanto sia irrinunciabile e fondamentale il loro apporto e la loro guida a tutti i livelli. Quest’anno il Comando di Tramontana, in collaborazione con Confesercenti Pisa, ha voluto arricchire l’evento con alcuni riconoscimenti speciali realizzati a favore di donne particolarmente impegnate nel servizio al territorio ed in ambito lavorativo. Sono stati quindi tributate delle menzioni speciali in favore di Cindy Del Tacca, imprenditrice attualmente Presidente di Consefesercenti Monte Pisano, impegnata nella valorizzazione del tessuto socioproduttivo del nostro territorio, e delle dipendenti dell’Ufficio Tradizioni Storiche Silvia Bechini e Chantal Marchi, da anni impegnate con professionalità, nella struttura comunale che organizza e gestisce tutta la macchina delle manifestazioni storiche.

Last modified: Marzo 16, 2026