La classifica delle classifiche: vent’anni di ranking universitari sui giornali

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PISA – Anche le classifiche delle università hanno una loro classifica: quella della visibilità sui giornali e a guidarla è QS ranking, che dal 2015 ha guadagnato attenzione mentre Times Higher Education e ARWU, la classifica di Shanghai, sono arretrate. Lo scenario emerge da uno studio di Francesca Carli e Andrea Mangani, del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa, pubblicato su European Journal of Higher Education. La ricerca ha esaminato 356 articoli usciti tra il 2004 e il 2023 su Corriere della Sera, la Repubblica e Il Sole 24 Ore.

“In un ventennio lo spazio complessivamente dedicato ai ranking universitari è aumentato – spiega Andrea Mangani – uscite periodiche, punteggi e gerarchie chiare si adattano alle esigenze di tempestività, brevità e immediatezza del giornalismo, in questo contesto la crescente visibilità di QS si può spiegare con le numerose graduatorie che pubblica, per disciplina o area geografica, che hanno moltiplicato le occasioni di notizia”.

Nell’intero periodo, QS ha totalizzato 172 menzioni, seguita da Times Higher Education con 95 e da Shanghai con 85, mentre tutte le altre classifiche ne hanno raccolte complessivamente 61. Gli articoli che hanno menzionato QS e Shanghai sono anche risultati mediamente più lunghi. L’approccio critico è rimasto invece circoscritto: solo 46 articoli su 356 hanno sollevato la questione dei limiti delle classifiche, soprattutto sulla confrontabilità di università con risorse, dimensioni e missioni differenti. Sono emerse differenze anche tra le testate: Il Sole 24 Ore ha dedicato ai ranking articoli mediamente più lunghi e un maggiore spazio agli editoriali, mentre Corriere della Sera e la Repubblica hanno privilegiato notizie più brevi, spesso legate ai risultati di singoli atenei.

“Soltanto il 13% degli articoli solleva dubbi sulle graduatorie – conclude Mangani – Si tratta più spesso di editoriali e le critiche emergono soprattutto in risposta a risultati deludenti degli atenei italiani, piuttosto che come riflessione sistematica sui limiti delle classifiche e sulla loro possibile influenza sulle scelte degli atenei in materia di didattica e ricerca”.

Last modified: Novembre 5, 2026