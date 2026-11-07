La CISL Pisa a Genova per “Il Patto che Unisce”: partecipazione e impegno per il futuro del lavoro

Written by Redazione• 4:53 pm• Pisa, Attualità, Politica

PISA – Una numerosa delegazione della CISL Pisa ha partecipato oggi a Genova all’iniziativa “Il Patto che Unisce”, importante appuntamento di confronto, partecipazione e mobilitazione promosso dalla CISL per rilanciare il dialogo sulle grandi sfide economiche e sociali del Paese.

Una presenza significativa, quella della CISL pisana, che testimonia la volontà del sindacato di essere protagonista nelle scelte che riguardano il futuro del lavoro, la tutela dei salari e delle pensioni, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la giustizia sociale.

Dialogo, responsabilità e partecipazione sono i principi al centro dell’iniziativa, con l’obiettivo di costruire proposte concrete e condivise, mettendo sempre al primo posto le persone e i loro bisogni.

“La nostra presenza numerosa a Genova dimostra ancora una volta la forza e la determinazione della CISL Pisa. Crediamo in un sindacato che non si limita a rivendicare, ma che partecipa, propone e costruisce soluzioni. Solo attraverso il confronto e l’unità possiamo affrontare le sfide del presente e garantire un futuro migliore ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani e alle famiglie“, afferma Giorgia Bumma, segretaria generale UST CISL. Pisa.

La partecipazione all’iniziativa conferma l’impegno della CISL Pisa a favore di un sindacato vicino ai territori, capace di ascoltare e rappresentare le esigenze delle persone.

Last modified: Novembre 7, 2026