La Casa della Donna solidale con l’ARCI: “Non si disperdano le opportunità di inclusione offerte dai progetti SAI”

Written by Redazione• 9:41 am• Pisa, Attualità, Politica

PISA – La Casa della donna di Pisa esprime la propria solidarietà all‘ARCI per la situazione che si è determinata intorno ai nuovi avvisi per i progetti SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) e per il rischio concreto che il territorio perda risorse e opportunità fondamentali per le persone più fragili.

In una fase storica segnata da crescenti disuguaglianze, precarietà e difficoltà sociali, rinunciare a finanziamenti destinati all’accoglienza e all’inclusione significa ridurre le possibilità di offrire risposte concrete a chi vive situazioni di marginalità e vulnerabilità. I progetti SAI non si limitano a garantire un’accoglienza, ma costruiscono percorsi di autonomia, attraverso l’accompagnamento, la mediazione culturale, il sostegno psicologico e legale e l’accesso ai servizi del territorio.

Come Casa della donna conosciamo bene quanto questi percorsi siano importanti. Il nostro lavoro con le donne, in particolare con quelle che vivono situazioni di violenza, isolamento e fragilità, si intreccia spesso con i percorsi di inclusione sociale. La possibilità di uscire dalla violenza, conquistare autonomia e ricostruire un progetto di vita passa anche attraverso una rete di servizi, competenze e sostegni che non possono essere considerati separatamente. Per questo riteniamo che la perdita di queste opportunità non riguardi soltanto le persone direttamente coinvolte nei progetti, ma impoverisca l’intero territorio, indebolendo quella rete di solidarietà, accoglienza e protezione che è parte integrante di una comunità. Ci auguriamo che le amministrazioni comunali sappiano cogliere l’opportunità offerta dalla proroga della scadenza al 10 dicembre e presentino le candidature necessarie per non disperdere risorse e competenze. È una scelta che riguarda il futuro delle politiche di inclusione, ma anche la qualità del welfare territoriale e la capacità delle istituzioni di non lasciare indietro nessuno

Last modified: Novembre 14, 2026