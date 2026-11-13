Kindu e Nassiriya, gli studenti pisani ricordano i caduti con un concerto al Sacrario

Written by Redazione• 2:19 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Musica e approfondimenti storici con gli istituti comprensivi Fibonacci, Toniolo e Tongiorgi e il Liceo musicale Carducci. Buscemi: «Ai giovani vogliamo raccontare il sacrificio dei nostri militari».

PISA- Un concerto per ricordare le vittime delle stragi di Kindu e Nassiriya e gli italiani caduti nelle missioni internazionali. Si è svolta giovedì 12 novembre, al Sacrario di Kindu, la serata commemorativa che ha avuto come protagonisti gli alunni degli istituti comprensivi a indirizzo musicale “Leonardo Fibonacci”, “Giuseppe Toniolo” e “Livia Gereschi–Strenta Tongiorgi”, insieme ad alcuni studenti del Liceo musicale “Giosuè Carducci”.

L’appuntamento, organizzato in occasione del 65° anniversario dell’eccidio di Kindu e della Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, ha alternato esecuzioni musicali e brevi interventi storici sulle due stragi e sulle missioni di peacekeeping.

A promuoverlo sono stati il Comune di Pisa, l’Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, la 46ª Brigata Aerea, l’Associazione Artiglieri d’Italia e l’Associazione Il Mosaico, con la collaborazione delle associazioni d’arma e cittadine.

«Questo momento è destinato ai giovani ai quali desideriamo raccontare il sacrificio per la pace dei nostri militari», ha dichiarato l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi. L’assessore ha rivolto il ringraziamento dell’amministrazione ai caduti e ai connazionali che quotidianamente contribuiscono alla pace in Italia e nel mondo.

La ricorrenza del 12 novembre unisce il ricordo dell’eccidio di Kindu del 1961, nel quale furono uccisi in Congo tredici aviatori della 46ª Aerobrigata Trasporti Medi, e dell’attentato di Nassiriya del 2003, costato la vita a 28 persone, tra cui 19 italiani.

La memoria cittadina comprende anche i quattro militari della 46ª Brigata Aerea morti nel 1992, quando il loro G222 fu abbattuto nei cieli della Bosnia durante il trasporto di aiuti umanitari; il maggiore Nicola Ciardelli, morto a Nassiriya nel 2006; e il caporal maggiore scelto Francesco Vannozzi, originario di San Giovanni alla Vena, ucciso in Afghanistan nel 2010.

Alla serata hanno aderito numerose realtà associative, tra cui le associazioni d’arma, l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, l’Associazione Nicola Ciardelli, l’Associazione Paolo Mancini e l’Associazione degli Insigniti al Merito della Repubblica.

Last modified: Novembre 13, 2026