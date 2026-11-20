Written by Redazione• 12:43 pm• Crespina Lorenzana

Le due realtà chiedono chiarezza sugli interventi nell’area tra Ceppaiano e I Gioielli: «Indicare tempi, progetto e azioni per la falda e i pozzi delle famiglie»

CRESPINA LORENZANA – Un primo passo positivo, che deve essere accompagnato da informazioni precise sugli interventi e sulle risorse necessarie. Il Comitato Cittadino Ceppaiano e Legambiente Valdera intervengono sullo stanziamento regionale di 800mila euro per l’area tra Ceppaiano e I Gioielli, interessata dalla presenza di KEU.

In una lettera congiunta, firmata da Elisa Pintaldi, referente del comitato, e Luciano Carlotti, presidente di Legambiente Valdera, le due realtà ringraziano i consiglieri regionali che hanno sostenuto l’emendamento e richiamano l’impegno portato avanti dai cittadini negli ultimi mesi.

Al centro dell’intervento c’è la richiesta di chiarire la portata dei lavori finanziati, distinguendo tra rimozione del materiale, messa in sicurezza e bonifica. Per i firmatari, il percorso deve prevedere la rimozione completa del KEU, gli interventi sul terreno e sulla falda e il successivo controllo dei risultati.

«Togliere il KEU è indispensabile, ma da solo non ripulisce l’acqua che sta sotto», sottolineano comitato e associazione.

La lettera richiama inoltre la preoccupazione per il cromo esavalente, citando uno studio del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa guidato dal professor Riccardo Petrini. Secondo quanto riportato dai firmatari, il monitoraggio ufficiale avrebbe già rilevato superamenti delle soglie nelle acque sotterranee, alla base delle limitazioni all’utilizzo dei pozzi privati.

Le richieste all’Amministrazione comunale riguardano quindi l’estensione della rimozione, il progetto, le tempistiche e il piano per la falda e i pozzi delle famiglie. Comitato e Legambiente chiedono anche che i cittadini siano informati e coinvolti durante tutte le fasi e che i controlli sulle acque proseguano in modo trasparente e indipendente.

Sul piano economico, i firmatari sollecitano interventi senza ritardi, ma chiedono alle istituzioni di impegnarsi a recuperare le somme pubbliche dai soggetti che risulteranno responsabili, richiamando il principio “chi inquina paga”.

«La salute dei cittadini viene prima di tutto», concludono. «La soluzione vera abbia un nome solo: rimozione del KEU e poi bonifica di suolo e falda».

Last modified: Novembre 20, 2026