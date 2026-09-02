Juve Stabia – Pisa: arbitra Andrea Calzavara

Written by Redazione• 7:21 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 33enne lombardo Andrea Calzavara della Sezione di Varese, l‘arbitro designato a dirigere la sfida di domenica prossimo 6 settembre 2026 alle ore 15:00 al “Romeo Menti” fra Juve Stabia e Pisa, coadiuvato dai guardalinee Paolo Laudato della Sezione di Taranto e Carlo Rinaldi della Sezione di Bassano del Gruppo, con in veste di quarto uomo Domenico Mirabella della Sezione di Napoli, mentre in sala VAR sarà presente Antonio Valerio Marini della Sezione di Roma 1, assistito da Rosario Niccolò Baroni della Sezione di Firenze.

di Giovanni Manenti

Dopo un triennio (2017-’20) a dirigere incontri di Serie D, Calzavara vive un quinquennio ad arbitrare gare di Serie C, prima di entrare a far parte dei ruoli della CAN A-B a partire dalla stagione 2025-’26 che lo vede esordire tra i Cadetti alla prima giornata in Virtus Entella-Juve Stabia conclusa sull’1-1, per poi collezionare 15 presenze, oltre a debuttare in Serie A il il 21 dicembre 2025 dirigendo la sfida Sassuolo-Torino (0-1), cui fanno seguito le gare Parma-Pisa, vinta dagli emiliani per 1-0, ed Inter-Verona conclusa sull’1-1, così che per il fischietto lombardo si tratta della seconda occasione in cui dirige i nerazzurri..

Last modified: Settembre 3, 2026