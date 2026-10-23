JOBFair torna a Pisa: 280 allievi incontrano 43 aziende e organizzazioni

Written by Redazione• 10:34 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Il 27 e 28 ottobre alla Scuola Sant’Anna la sedicesima edizione. Debutta la Scuola Superiore Meridionale, nuovo spazio per orientamento e preparazione ai colloqui

PISA – Due giorni di colloqui e orientamento per avvicinare al lavoro chi sta concludendo il proprio percorso accademico. Martedì 27 e mercoledì 28 ottobre, nella sede centrale della Scuola Superiore Sant’Anna, torna JOBFair, il job meeting delle scuole universitarie di eccellenza italiane.

La sedicesima edizione coinvolgerà circa 280 allieve e allievi provenienti da tutta Italia e 43 aziende e organizzazioni. Per la prima volta parteciperà la Scuola Superiore Meridionale, portando a sette le scuole universitarie ad ordinamento speciale aderenti, insieme a Sant’Anna, Normale, IUSS Pavia, IMT Alti Studi Lucca, Gran Sasso Science Institute dell’Aquila e SISSA di Trieste.

La partecipazione è stata estesa anche a studenti selezionati della Scuola Superiore di Catania, della Scuola Galileiana di Padova, della Conferenza dei Collegi Universitari Italiani di Merito e della rete RIASSISU.

Il programma si aprirà martedì alle 10 con i primi colloqui individuali. Alle 11.30, nell’Aula Magna del Sant’Anna, si terrà la cerimonia inaugurale dedicata a “Nuove competenze per le professioni del futuro”. Gli incontri con le organizzazioni proseguiranno fino al pomeriggio di mercoledì.

Tra le novità figura il Career MakerSpace, uno spazio con servizi gratuiti per prepararsi al confronto con i selezionatori. Sono previsti il PerformanSe Career Assessment, curato dalla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito per approfondire competenze, motivazioni e punti di forza, e sessioni di Speed Coaching organizzate da IMT Lucca, rivolte soprattutto ai dottorandi. Queste ultime comprenderanno simulazioni di colloquio, revisione del curriculum e preparazione di una breve presentazione professionale.

Tra i partecipanti figurano imprese, studi legali, società di consulenza ed enti del Terzo settore: da Bosch, Fincantieri, Gruppo CDP e Gruppo FS a Deloitte, KPMG, PwC, Oxfam Italia e INTERSOS. I main sponsor sono AgorAI Innovation Hub, Omnia Technologies Group e Saint-Gobain.

Il programma completo è disponibile su jobfair.santannapisa.it.

Last modified: Ottobre 23, 2026