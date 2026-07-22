Iva Zanicchi “Premio alla Carriera” molto atteso ad Eliopoli Summer 2026

Written by Redazione• 12:32 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALAMBRONE – Nell’edizione numero undici di Eliopoli Summer il premio alla Carriera, in sinergia con l’Amministrazione comunale, ad un artista che si è distinto per grandi meriti sia nel campo del cinema, dello spettacolo, dell’arte e della musica viene consegnato questa volta alla cantante Iva Zanicchi venerdì 24 luglio alle ore 22 sul palco di Calambrone.

Dopo Marisa Laurito, Mogol, Michele Placido, Giuliana De Sio, Ornella Muti, Ronn Moss e Giancarlo Giannini è la volta di una delle maggiori rappresentante della musica italiana che ne ha fatto la storia e che è sempre attiva e in attività, Iva Zanicchi appunto.

La storia artistica di Iva Zanicchi è davvero significativa. Nasce a Ligonchio (RE) e viene chiamata proprio per questo “L’Aquila di Ligonchio“. Ha fatto parte delle grandi voci femminili degli anni 60 e 70 con Mina, Patty Pravo, Orietta Berti e la grande Milva. Ha una carriera attiva fin da giovane con varie esperienze fino alla partecipazione a Sanremo che vince ben tre volte e una volta si piazza al terzo posto. Nel 1967 con Claudio Villa vince con “Non pensare a me“, nel 1969 con Bobby Solo vince con la celebre “Zingara” che poi contribuisce a farla diventare famosa in tutto il mondo, nel 1970 arriva terza con Sergio Endrigo e la loro “L’arca di Noè” fino al 1974 in cui vince nuovamente con “Ciao cara come stai?“. Hanno scritto per lei tutti i grandi autori della musica italiana da Mogol a Lucio Battisti, Malgioglio, Paolo Conte, Vecchioni e Franco Califano. Tante le hit intramontabili come “Un fiume amaro“, “Come ti vorrei“, “Testarda io“.

Oltre alla musica è conduttrice televisiva con il celebre programma “OK il Prezzo è giusto?” e attrice di molti film. Dalla sua anche un’ esperienza politica diventando parlamentare europea di Forza Italia.

Massimo Marini alle ore 22 intervisterà la grande cantante e a seguire sarà consegnato il premio dall’assessore del Comune di Pisa Paolo Pesciatini

Dopo la cerimonia Iva Zanicchi canterà alcune delle sue più belle canzoni per una serata indimenticabile

L’evento sarà ad accesso libero e gratuito per tutti.

Last modified: Luglio 22, 2026