Italiaimpresa Network a convegno in Sardegna

Sabato 2 marzo, nella splendida cornice del paese di Castelsardo (SS), davanti a oltre 70 imprenditori, è stato inaugurato l’ufficio di promozione turistico alberghiero di Italiaimpresa Network, che servirà alle aziende del settore ad avere servizi e consulenze per lavorare in Italia e in 20 nazioni del mondo, con a fianco la nostra associazione.

È stato nominato presidente il signor Diego Sanna, già presidente degli albergatori della regione Sardegna, sono intervenuti i dirigenti regionali e il presidente nazionale Franco Trinchitella che ha presentato agli invitati il progetto internazionale di rappresentare il made in Italy a livello internazionale e che porterà la regione Sardegna, tramite il nuovo sito nazionale e la piattaforma internazionale, ad essere conosciuta come l’isola dove potrà attuarsi una nuova strategia industriale nel mondo.

