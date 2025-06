Istituto Modartech di Pontedera: la prima scuola di moda italiana alimentata dai rifiuti

Written by admin• 12:26 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA- L’Istituto Modartech di Pontedera è la prima scuola italiana di moda e design a funzionare con energia 100% green prodotta dai rifiuti. Grazie alla collaborazione con Ecofor Service, che trasforma rifiuti speciali in energia da biogas nel suo impianto di Gello, l’istituto copre il suo fabbisogno energetico di 85mila kWh all’anno senza bruciare carbone o consumare gas, riducendo di oltre 30 tonnellate le emissioni di CO2.

“Per noi la sostenibilità è parte integrante del nostro Dna”, spiega Alessandro Bertini, direttore di Modartech. “Promuoviamo da anni progetti di upcycling, innovazione responsabile e coscienza ambientale, estendendo questi valori alle future generazioni di creativi.”

Domani, giovedì 5 giugno, in occasione della Giornata Internazionale dell’Ambiente, l’istituto apre le porte al pubblico per mostrare oltre 10 anni di progetti sostenibili: outfit da materiali riciclati, filiere a Km 0 e collezioni realizzate con tecniche di 3D Design per ridurre sprechi e impatto ambientale.

Rossano Signorini, amministratore delegato di Ecofor Service, aggiunge: “Siamo orgogliosi che la nostra energia da biogas alimenti un polo formativo di eccellenza come Modartech, con cui collaboriamo da anni per diffondere la cultura green.”

Per info: info@modartech.com

