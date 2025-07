Intervista a Riccardo D’Angelo, socio di R2Gomme

Written by admin• 4:28 pm• Redazionale aziende

Ho avuto il piacere di intervistare Riccardo D’Angelo, uno dei due soci fondatori di R2Gomme, un’attività specializzata nella vendita e nel montaggio di pneumatici che si trova in via Aurelia 28, a San Giuliano Terme. Aperta da circa tre anni, l’officina prende il nome dalle iniziali dei due soci, entrambi di nome Riccardo: D’Angelo e Felcussi.

Di Benedetta Rubini

Qual è l’errore più comune che i clienti fanno quando scelgono i pneumatici?

Spesso i clienti si fanno guidare solo dal prezzo, scegliendo gomme più economiche senza valutare il proprio stile di guida o la quantità di chilometri percorsi ogni anno. È importante considerare questi aspetti, perché un pneumatico inadatto può compromettere la sicurezza e le prestazioni del veicolo.

Se dovesse dare un consiglio generale per chi deve cambiare i pneumatici, quale sarebbe?

Direi di partire sempre dall’uso effettivo della macchina: quanti chilometri si percorrono durante l’anno, quali tipi di tragitti si fanno, se si guida prevalentemente d’estate o d’inverno. Questo aiuta a decidere, per esempio, se sia più conveniente montare pneumatici estivi o optare per le quattro stagioni.

Le auto elettriche stanno rivoluzionando il mercato automobilistico , hanno avuto un impatto anche sul vostro lavoro?

Un po’ si, le auto elettriche richiedono pneumatici specifici, progettati per le loro caratteristiche. Alcune case produttrici si stanno già adeguando e sul mercato iniziano a circolare gomme dedicate. È fondamentale montare il pneumatico giusto, perché le esigenze di un’auto elettrica sono diverse da quelle di un’auto tradizionale.

Utilizzate anche pneumatici usati o ricostruiti?

No, non montiamo pneumatici ricostruiti e lo sconsigliamo, a meno che non si tratti di un’emergenza.

Quali innovazioni tecnologiche hanno avuto maggiore impatto nel vostro settore?

Negli ultimi anni si è diffusa molto la gomma quattro stagioni, che rappresenta una buona soluzione per chi vuole evitare il cambio stagionale tra pneumatici estivi e invernali. Questo è stato possibile anche grazie alla normativa che impone l’obbligo del cambio gomme in base alla stagione.

Oggi si parla molto di intelligenza artificiale, potrà influenzare anche il vostro settore in futuro?

Credo che l’intelligenza artificiale possa avere un impatto maggiore sugli automobilisti che sui gommisti. Dal punto di vista pratico, nel nostro lavoro manuale e tecnico, non vedo un’influenza diretta. È improbabile che possa sostituire il lavoro di un gommista.

Qual è stata la sfida più grande che avete affrontato in questi tre anni di attività?

Senza dubbio l’avvio dell’attività, la parte più difficile è stata affrontare la burocrazia iniziale. Per quanto riguarda il mestiere in sé, lo conosciamo bene e lo svolgiamo con esperienza. È un settore in cui, fortunatamente, la richiesta non manca mai.

Che ruolo hanno oggi i social nella promozione della vostra attività?

Utilizziamo un sito web e una pagina Facebook, dove pubblichiamo aggiornamenti e contenuti. Al momento non abbiamo Instagram, ma puntiamo comunque a mantenere una presenza digitale attiva per restare in contatto con i nostri clienti.

Last modified: Luglio 9, 2025