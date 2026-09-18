Interruzione idrica programmata nel comune di Casciana Terme Lari 

CASCIANA TERME LARI – Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica a Perignano nel comune di Casciana Terme Lari, il giorno mercoledì 23 settembre, dalle ore 8.30 alle 12, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle vie Turati, Gramsci, Boccaccio, Livornese Ovest, Moro e Togliatti.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 24 settembre, con le stesse modalità.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Settembre 18, 2026