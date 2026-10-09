Internet Festival, venerdì tra sicurezza digitale, teatro in carcere e musica alle Logge

Written by Redazione• 11:10 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Il 9 ottobre a Pisa il secondo giorno della manifestazione. All’Arsenale un confronto sulle città nell’era dell’IA, alle Logge dei Banchi Raffaella Serini presenta “Dentro la gogna”.

PISA – Cybersecurity, intelligenza artificiale, teatro e concerti: entra nel vivo il programma di Internet Festival 2026, che venerdì 9 ottobre propone una giornata di incontri e spettacoli in diversi luoghi della città.

Le conferenze affrontano alcuni dei nodi della trasformazione digitale. La giornata dedicata alla cybersecurity offre un confronto sulle sfide della sicurezza informatica, mentre le due sessioni di SmartLaw approfondiscono il rapporto tra intelligenza artificiale, identità e sovranità.

Nel pomeriggio il festival entra nella Casa circondariale Don Bosco con “Lisistrata” da Aristofane, interpretata da attrici e attori in detenzione. Una commedia che torna a interrogare il presente e la possibilità di immaginare un’alternativa alla guerra. L’appuntamento è già sold out.

Alle 17.30 al Cinema Arsenale spazio a “Odissea. Le città ai tempi dell’AI”, un viaggio tra progetti, aspettative e interrogativi su come la tecnologia stia cambiando le comunità. Seguirà la proiezione di “2001: Odissea nello spazio”, il film di Stanley Kubrick.

Alle 18 alle Logge dei Banchi, per gli incontri Book(e)Book, Raffaella Serini presenterà “Dentro la gogna”, pubblicato da Mimesis. Attraverso casi reali, il volume indaga i meccanismi del linciaggio digitale, le responsabilità di chi lo alimenta e le conseguenze legali, mediatiche ed emotive.

La serata si chiuderà con Openstage, sempre alle Logge dei Banchi, con tre esibizioni a ingresso gratuito: Camilla Vu alle 20, Stefano Bartali alle 21 e Andrefuoco alle 22.

Il programma completo e le informazioni sugli appuntamenti sono disponibili su www.internetfestival.it.

Last modified: Ottobre 9, 2026