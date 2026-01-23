Inter – Pisa, le formazioni ufficiali

Written by admin• 7:59 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

MILANO – Alle ore 20.45 Inter e Pisa scendono in campo per la ventiduesima giornata del campionato di serie A EniLive.

di Antonio Tognoli

Mister Alberto Gilardino deve fare a meno di Lusuardi, Denoon, Vural, Cuadrado, Albiol e Stengs. Davanti a Scuffet ormai promosso titolare, ci sono Canestrelli, Calabresi e il giovane Coppola che viene preferito a capitan Caracciolo che torna dopo la squalifica. Sulla linea mediana spazio a Marin e Aebischer con Tourè a destra e Angori a sinistra. Tramoni e Moreo sono schierati, un passo indietro rispetto all’unica punta Meister. Quindi i nuovi arrivati Durosinmi e Loyola partono dalla panchina.

L’Inter capolista si presenta il collaudato 3-5-2. Davanti a Sommer ci sono Bissek, De Vrij (preferito ad Akanji) e Bastoni. Sulla linea mediana spazio a Mikitaryan, Sucic e Zielinski, alla fine preferito a Barella. A destra confermato Luis Henrique a destra e spazio a Carlos Augusto sulla corsia mancina per dare un pò di riposo a Di Marco che parte dalla panchina. La coppia d’attacco è formata da Lautaro e Pio Esposito.

INTER – PISA

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 7 Zielinski, 22 Mikhitaryan, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro, 94 Pio Esposito. A disp. 13 Martinez, Di Gennaro, 15 Acerbi, 35 Darmian, 32 Di Marco, 25 Akanji, 43 Cocchi, 17 Diouf, 16 Frattesi 23 Barella, 9 Thuram, 14 Bonny, Bovo. All. Cristian Chivu.

PISA (3-4-2-1): 22 Scuffet; 5 Canestrelli, 26 Coppola, 33 Calabresi; 15 Tourè, 6 Marin, 20 Aebischer, 3 Angori; 32 Moreo, 10 Tramoni; 9 Meister. A disp. 34 Guizzo, 12 Nicolas, 2 Bozhinov, 4 Caracciolo, 7 Leris, 8 Hojholt, 14 Akinsanmiro, 16 Buffon, 17 Durosinmi, 19 Esteves, 35 Loyola, 36 Piccinini, 99 Lorran All. Alberto Gilardino

ARBITRO: Marcenaro della sezione di Genova (Ass. Mokhtar-Yoshikawa). Quarto uomo: Ayroldi. VAR Gariglio AVAR Massa.

