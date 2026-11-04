Intelligenza artificiale nei laboratori sanitari: a Pisa il confronto tra USL e AOUP

Written by Redazione• 1:28 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Al seminario nell’auditorium della Cassa edile esperti e professionisti hanno discusso applicazioni, opportunità e rischi delle nuove tecnologie nella diagnostica.

PISA– Dall’anatomia patologica alla medicina trasfusionale, fino alle grandi automazioni della chimica clinica: l’intelligenza artificiale nei laboratori sanitari è stata al centro del seminario “Governance dell’AI: opportunità e sfide all’interno dei laboratori”, svoltosi nell’auditorium della Cassa edile di Pisa.

Organizzato dall’Azienda USL Toscana nord ovest in collaborazione con l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, l’incontro ha riunito professionisti, ricercatori ed esperti per condividere esperienze sull’impiego dell’AI nei flussi di lavoro e sulle condizioni necessarie per utilizzarla in modo sicuro e affidabile.

Ad aprire i lavori sono stati Emilio Bertolini, direttore del Dipartimento delle Professioni tecnico-sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione, e Barbara Grandi, responsabile della Diagnostica di laboratorio di AOUP, che hanno sottolineato la collaborazione tra le due aziende.

La prima sessione ha affrontato le applicazioni dell’intelligenza artificiale nei servizi sanitari con Alessandro Iala, direttore dell’Area Supporto ai servizi sanitari e al cittadino. Isabella Castellano, professoressa associata dell’Università di Torino, ha illustrato l’esperienza della patologia digitale, mentre Daniele Focosi, direttore dell’Immunoematologia e medicina trasfusionale di Massa, si è concentrato sull’efficienza operativa dei servizi trasfusionali.

Nella seconda parte, Lucia Malloggi, direttrice del Laboratorio analisi chimico-cliniche di AOUP, ed Elisabetta Stenner, direttrice del Dipartimento Diagnostiche di laboratorio e Medicina trasfusionale dell’USL, hanno approfondito l’impiego dell’AI nelle grandi automazioni di laboratorio. A chiudere la sessione è stato Filippo Castagna, referente Data protection officer della Regione Toscana, con un intervento sulle criticità legate agli errori che possono derivare dall’utilizzo di questi strumenti.

Dal confronto è emersa la necessità di accompagnare l’innovazione con un approccio multidisciplinare, capace di gestire i rischi e mantenere elevati standard di sicurezza e affidabilità.

La responsabile scientifica Francesca Fagnani e gli animatori di formazione Alessio Barca e Veronica Cardi hanno ringraziato relatori e colleghi per la partecipazione e per i contributi al dibattito.

Last modified: Novembre 4, 2026