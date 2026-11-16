Intelligenza artificiale, da Pisa una strategia contro il collasso dei modelli: puntare sulla “sorpresa”

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Uno studio di Cnr-Isti, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore e Victoria University di Wellington mostra come i testi meno prevedibili possano aiutare a preservare varietà e coerenza delle risposte.

PISA- Addestrare l’intelligenza artificiale dando priorità ai testi che la sorprendono. È la strategia proposta da una ricerca di Cnr-Isti, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore e Victoria University di Wellington, pubblicata sulla rivista ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, per limitare il “model collapse”, il deterioramento della qualità dei contenuti generati.

Il problema è legato alla cosiddetta autofagia: i modelli vengono addestrati su testi prodotti dall’intelligenza artificiale stessa, con il rischio di perdere progressivamente varietà e coerenza.

«Analizzando quattro modelli di IA generativa, come Llama, sviluppato da Meta, abbiamo osservato che il collasso può manifestarsi in modi diversi», spiega Daniele Gambetta, ricercatore post-doc dell’Università di Pisa. I testi possono diventare ripetitivi, utilizzare sempre le stesse parole oppure presentare frasi meno coerenti e risposte meno sensate.

Per contrastare il fenomeno, una strada consiste nel selezionare soltanto contenuti umani. Ma riconoscerli diventa sempre più difficile. I ricercatori hanno quindi sperimentato un criterio diverso, basato sulla “perplexity”, una misura di quanto un documento risulti imprevedibile per il modello.

«Un documento è sorprendente per il modello se il modello stesso l’avrebbe scritto in modo diverso», chiarisce Luca Pappalardo, ricercatore del Cnr-Isti e co-direttore dello studio. «Nei nostri esperimenti abbiamo dimostrato che selezionando per l’addestramento solo i documenti sorprendenti si mitiga il problema del collasso».

Il risultato indica dunque una possibilità per ridurre il deterioramento, senza richiedere di distinguere preventivamente i testi umani da quelli artificiali.

Per il professor Dino Pedreschi, reintrodurre la sorpresa nell’addestramento richiama il modo in cui i bambini imparano dagli eventi inattesi. La ricerca si inserisce nel tema della coevoluzione umano-IA, che studia il rapporto tra i sistemi artificiali e l’ecosistema informativo nel quale operano.

«Questo approccio non richiede di sapere se un documento è stato scritto da un umano o da una macchina», sottolinea Gizem Gezici, ricercatrice della Scuola Normale Superiore. Una caratteristica che, secondo gli autori, rende il metodo particolarmente rilevante con la crescente diffusione dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

Lo studio è disponibile su ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology.

Last modified: Novembre 16, 2026