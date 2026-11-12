Influenza, prevenzione e cura: i medici incontrano i cittadini a Casciana Terme

Written by Redazione• 1:59 pm• Casciana Terme Lari

Domenica 15 novembre alle 17 a Palazzo Poggi un appuntamento promosso dall’assessorato alla Salute con le Terme di Casciana. Spazio anche alle domande del pubblico.

CASCIANA TERME LARI- Come proteggersi dall’influenza, quando vaccinarsi e quali abitudini adottare durante l’inverno. Sono i temi dell’incontro pubblico “Influenza 2026-2027. Prevenzione e Cura”, in programma domenica 15 novembre alle 17 nel Salone di Palazzo Poggi, all’interno del complesso delle Terme di Casciana.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Salute del Comune di Casciana Terme Lari, in collaborazione con le Terme di Casciana e con il coordinamento del dottor Gian Ugo Berti.

Con il motto “Insieme per conoscere, informare, parlare”, l’appuntamento offrirà ai cittadini un’occasione di confronto con specialisti del settore medico, tra informazioni scientifiche, consigli pratici e comportamenti utili nella vita quotidiana.

«L’obiettivo è portare la prevenzione fuori dagli ambulatori e farne un’occasione di incontro per la comunità», sottolinea Alessandra Dal Canto, assessora alla Salute. «I cittadini potranno ascoltare da vicino autorevoli specialisti del settore medico e orientarsi tra consigli pratici, evidenze scientifiche e buone abitudini da mettere in pratica ogni giorno, per sé e per i propri familiari».

Durante il pomeriggio sarà riservato spazio alle domande del pubblico, per chiarire dubbi e affrontare le false convinzioni attraverso il dialogo diretto con i professionisti. L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza.

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Last modified: Novembre 12, 2026