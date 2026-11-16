Written by Redazione• 3:56 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

Venerdì 20 novembre a Pontedera l’iniziativa dell’associazione ENFASi. In programma una cena, la pittura dal vivo di Alessandro Baldinotti e le esibizioni di EDOR e Kristian Puccinelli

PONTEDERA – Una serata per incontrare giovani artisti del territorio attraverso musica, pittura e creatività. Venerdì 20 novembre, il Mandarino Caffè Bistrot ospiterà “Inedito”, l’appuntamento organizzato dall’associazione ENFASi.

Il programma comincerà con la cena curata dal Mandarino: la selezione musicale di Guido Testi accompagnerà il live painting di Alessandro Baldinotti, che realizzerà un’opera davanti agli ospiti.

Dopo cena spazio alla musica di EDOR e Kristian Puccinelli e alle creazioni artistiche di Collaniness.

L’iniziativa arriva dopo Solaria, l’evento organizzato il 13 settembre all’Amalia Laghi che, secondo l’associazione, ha raccolto oltre seicento iscritti. Con “Inedito”, ENFASi porta ora la propria proposta nel centro cittadino.

«Crediamo che il futuro di un territorio passi dalla capacità di dare voce alle nuove generazioni, valorizzare la loro creatività e creare occasioni in cui arte, cultura, musica e persone possano incontrarsi e connettersi», dichiara Vito Bazi, presidente di ENFASi e consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili.

Bazi ringrazia il Mandarino Caffè Bistrot per aver accolto il progetto e Diemme Srl per il sostegno all’iniziativa.

Last modified: Novembre 16, 2026