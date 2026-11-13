Written by Novembre 13, 2026 7:45 pm Cascina, Attualità, Politica

Incontro pubblico sull’Abbazia di Badia e la trasformazione dei Borghi in nuova periferia

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CASCINASabato 14 Novembre una giornata di storia e di cultura organizzata da Cascina Rossa, aperta a tutta la cittadinanza. Alle ore 12:30 pranzo popolare in collaborazione con il Circolo Arci Badia

Alle ore 16 un incontro pubblico per raccontare le bellezze del nostro territorio dal titolo “L’Abbazia di Badia e i borghi di Cascina tra passato e presente” con il contributo del Prof. Gaetano Greco, già ordinario di Storia Moderna all’Università di Siena dell’Arch. Franco Allegretti, membro di ICOMOS ( Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti- Agenzia UNESCO).

Si parlerà della storia dall’Abbazia di San Savino a Badia e dei borghi circostanti fino ad arrivare ai nostri giorni, ponendo una particolare attenzione all’edificazione adiacente il bene monumentale di San Savino prevista nell’adozione del poc di Cascina e ad altre cementificazioni per un totale di 1 milione di metri cubi di cemento che costituiscono un reale pericolo per il territorio, per la sostenibilità ambientale; una vera trasformazione del tessuto urbanistico in una nuova grande periferia.

Durante la giornata sarà possibile sottoscrivere la petizione popolare “Stop alla cementificazione dei borghi di Cascina”.

Last modified: Novembre 14, 2026
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