Incidente tra Treggiaia e Forcoli: scontro tra due auto e un furgone

Written by Redazione• 6:29 pm• Pisa, Attualità, Cronaca

FORCOLI – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa sta intervenendo dalle ore 16:30 in via delle Colline per Legoli, tra le frazioni di Treggiaia e Forcoli, a seguito di un incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture e un furgone si sono scontrati. A seguito dell’impatto, il furgone è rimasto in bilico tra la sede stradale e il campo sottostante.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha estratto il conducente del furgone, affidandolo alle cure del personale sanitario del 118, e ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Sul posto sono presenti anche il personale del 118 e la Polizia Locale, impegnata nei rilievi di competenza.

Si registrano forti ripercussioni sulla viabilità in direzione Forcoli.

Last modified: Settembre 30, 2026