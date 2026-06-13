Written by Giugno 13, 2026 10:11 am Pisa, Attualità, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE, Vicopisano

Incendio Vicopisano. L’Unione Consumatori Toscani promuove l’iniziativa collettiva per il risarcimento dei danni

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VICOPISANO – All’indomani del disastroso incendio che ha devastato il capannone industriale di Lugnano, con la combustione di migliaia di tonnellate di materiale plastico e il conseguente rilascio di fumi e polveri, l’Unione Consumatori Toscani (UCT) scende in campo a tutela della cittadinanza, promuovendo un’azione collettiva mirata a ottenere il risarcimento integrale dei danni subiti dai residenti, dagli agricoltori e dalle attività commerciali del territorio.

Non possiamo permettere che a pagare le conseguenze di questa grave emergenza ambientale siano i cittadini e le imprese locali“, dichiara l’UCT. “Oltre al comprensibile allarme per la salute pubblica, i danni materiali sono evidenti: dagli orti e raccolti compromessi alle limitazioni imposte, fino alla spese sostenute da privati e aziende per la pulizia straordinaria degli immobili e per la sostituzione di filtri dell’aria condizionata. Vogliamo fare chiarezza e tutelare i diritti di tutti“.

L’iniziativa dell’Unione Consumatori Toscani si propone di costituire un comitato legale permanente che raccolga le adesioni di tutti i cittadini residenti, degli agricoltori e dei titolari di attività economiche che hanno subito perdite dirette o indirette a causa del rogo e del blocco delle attività, avviando le procedure per richiedere il risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale accertato.

UCT invita tutti coloro che risiedono o lavorano nel raggio interessato dall’emergenza a conservare qualsiasi documentazione utile a quantificare eventuali perdite subite (foto, scontrini, fatture, referti). Per aderire all’iniziativa collettiva e ricevere assistenza, è possibile contattare gli uffici di Pisa dell’Unione Consumatori Toscani tramite il sito ufficiale o chiamando lo 050 0986140.

Last modified: Giugno 13, 2026
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