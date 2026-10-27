Incendio Ecoacciai a Pontedera, chiuso in via precauzionale l’impianto Revet

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Possibili rallentamenti nella raccolta di vetro e imballaggi anche nell’Ato Toscana Centro. Plures cerca impianti alternativi per i conferimenti

PONTEDERA – L’incendio che ha coinvolto l’azienda Ecoacciai ha portato alla chiusura precauzionale dell’impianto Revet e alla sospensione delle attività, in ottemperanza all’ordinanza sindacale numero 70 del 27 ottobre 2026.

La temporanea indisponibilità dell’impianto potrà avere ripercussioni sui servizi: sono possibili rallentamenti nella raccolta di vetro e imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo, anche nei territori dell’Ato Toscana Centro.

Plures comunica di essersi attivata per riorganizzare il servizio e individuare altri impianti ai quali destinare i conferimenti.

Last modified: Ottobre 27, 2026