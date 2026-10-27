Incendio a Pontedera, chiusi temporaneamente alcuni impianti Geofor: possibili ritardi nella raccolta

Il provvedimento riguarda le strutture adiacenti all’azienda interessata dal rogo. La società annuncia aggiornamenti sull’evoluzione del servizio
PISA – La raccolta dei rifiuti potrebbe subire ritardi o limitazioni a seguito dell’incendio verificatosi presso un’azienda della zona industriale di Pontedera.
Lo comunica Geofor, spiegando che, nell’ambito del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, è stata disposta la chiusura temporanea degli impianti della società adiacenti all’area interessata.
La conseguente indisponibilità di alcuni impianti di destinazione potrebbe ripercuotersi sui servizi di raccolta. Geofor sta monitorando la situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Ottobre 27, 2026