Incendio a Gello, Futuro Nazionale: “Garantire stipendi e continuità nella raccolta dei rifiuti”

Written by Redazione• 10:01 am• Pontedera, Politica

Mario Palmieri chiede tutele per i dipendenti delle aziende ferme, verifiche ambientali e impianti alternativi per limitare i disservizi

PONTEDERA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Futuro Nazionale.

Tutelare i lavoratori delle aziende costrette a fermarsi e riorganizzare i conferimenti dei rifiuti per evitare disagi prolungati ai cittadini. Sono le richieste di Futuro Nazionale dopo l’incendio all’azienda Ecoacciai, nella zona industriale di Gello.

Il movimento esprime solidarietà alle imprese e ai dipendenti interessati dalle chiusure precauzionali. Secondo quanto riportato nel comunicato, il provvedimento riguarda anche Revet, Ecofor Service, Geofor e l’azienda agricola Fattoria di Gello.

«La tutela della salute pubblica e dell’ambiente deve essere la priorità assoluta», dichiara Mario Palmieri, responsabile provinciale di Futuro Nazionale, chiedendo agli enti competenti tutti gli accertamenti necessari sulle possibili conseguenze dell’incendio per aria, suolo e acque.

Accanto alle verifiche ambientali, Palmieri sollecita garanzie sul fronte occupazionale: se la sospensione delle attività dovesse prolungarsi, devono essere individuate soluzioni per tutelare posti di lavoro e retribuzioni. La ripresa, aggiunge, dovrà avvenire in condizioni di sicurezza, dopo le verifiche necessarie e con dispositivi di protezione adeguati ai rischi presenti.

Un altro punto riguarda la gestione dei rifiuti. Geofor ha comunicato possibili ritardi e limitazioni nella raccolta, legati alla temporanea indisponibilità di alcuni impianti. Futuro Nazionale chiede quindi a Retiambiente e alle società operative locali di individuare strutture alternative e riorganizzare i flussi, compatibilmente con autorizzazioni e capacità degli impianti.

«Le famiglie non possono diventare l’anello debole di questa situazione», sottolinea Palmieri, richiamando anche il peso della TARI sui bilanci domestici.

Alle amministrazioni e ai gestori viene infine chiesto di fornire informazioni tempestive sulle modifiche ai servizi, sulle soluzioni alternative e sui tempi previsti per il ritorno alla normalità, con attenzione ai comuni interessati dai possibili rallentamenti, tra cui Ponsacco e Vicopisano.

Last modified: Ottobre 28, 2026