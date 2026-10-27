Incendio a Gello, Futuro Nazionale chiede controlli sull’aria anche vicino all’ospedale Lotti

Written by Redazione• 1:43 pm• Pontedera, Politica

Palmieri sollecita ARPAT e Comune di Pontedera: «Monitoraggi tempestivi e risultati comunicati con chiarezza alla popolazione»

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Futuro Nazionale.

Verificare la qualità dell’aria nelle zone interessate dai fumi, con particolare attenzione all’area dell’ospedale Lotti, valutando anche l’impiego di una centralina mobile. È la richiesta di Futuro Nazionale dopo l’incendio divampato nella serata di lunedì 26 ottobre all’Eco Acciai, nella zona industriale di Gello.

Il movimento esprime preoccupazione per le possibili conseguenze ambientali del rogo e chiede ad ARPAT e al Comune di Pontedera controlli tempestivi e informazioni accessibili ai cittadini.

«Desidero innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco e a tutte le donne e gli uomini impegnati nella gestione dell’emergenza», dichiara Mario Palmieri, responsabile provinciale di Futuro Nazionale. «Accanto all’emergenza immediata, c’è una questione che non può essere sottovalutata: la tutela della salute pubblica».

La richiesta riguarda l’utilizzo della strumentazione necessaria per effettuare misurazioni in prossimità dell’ospedale e nelle aree maggiormente interessate dalla ricaduta dei fumi, sulla base delle valutazioni tecniche e delle condizioni meteorologiche.

«È essenziale che le verifiche siano tempestive e che i risultati vengano comunicati con chiarezza alla popolazione», aggiunge Palmieri, chiedendo dati verificabili senza alimentare allarmismi.

Futuro Nazionale richiama inoltre il tema della concentrazione di attività di trattamento e recupero di materiali e rifiuti a Gello e del loro rapporto con le aree abitate.

«Non spetta a noi anticipare le conclusioni degli accertamenti, né attribuire responsabilità prima che siano chiarite le cause dell’incendio», conclude Palmieri. «Il territorio e la salute dei residenti devono essere tutelati con controlli efficaci, prevenzione e trasparenza».

Last modified: Ottobre 27, 2026