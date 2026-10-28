Incendio a Gello di Pontedera. Si lavora anche con l’ausilio dei droni

Written by Redazione• 12:42 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pontedera

PONTEDERA – Proseguono dalle ore 21 di Lunedì 26 Ottobre le operazioni di spegnimento dell’incendio all’interno di EcoAcciai, nella zona industriale di Gello nel Comune di Pontedera, che sta interessato materiale ferroso.

Sul posto sono al lavoro uomini e mezzi del Comando VVF di Pisa e personale interno dell’Azienda.

Sono stati inoltre attivati i droni del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) per il monitoraggio dall’alto dell’incendio.

Le immagini aeree consentiranno di valutare in tempo reale l’evoluzione del rogo e di indirizzare con maggiore efficacia le lance antincendio delle squadre impegnate a terra.

Last modified: Ottobre 28, 2026