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PISA – In occasione della Giornata nazionale degli alberi, il Comune di Pisa ha inaugurato sabato 21 novembre un nuovo bosco urbano dedicato simbolicamente alle bambine e ai bambini nati nel 2025.

Quest’anno i 100 nuovi alberi saranno piantati nell’area verde di viale delle Cascine, dove si è svolta la cerimonia alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti e dell’assessore al verde urbano e al parco urbano Virginia Mancini e delle famiglie dei nuovi nati. Nell’area sono stati messi a dimora 25 bagolari, 25 tigli, 25 aceri ricci e 25 parrotie, per un totale di quattro diverse specie arboree. Con questa nuova inaugurazione salgono a nove i boschi urbani realizzati dall’Amministrazione comunale dal 2018, per complessivi 900 alberi dedicati alle nuove generazioni.

«Con questo nuovo bosco in viale delle Cascine proseguiamo un’iniziativa che portiamo avanti ogni anno dal 2018 e che ci ha permesso di realizzare nove nuove aree verdi in diversi quartieri della città – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti –. Sono 900 gli alberi che abbiamo piantato dedicandoli simbolicamente ai bambini nati a Pisa, un patrimonio che crescerà insieme a loro negli anni. È una bella tradizione che abbiamo voluto mantenere e che ci permette di coinvolgere le famiglie in un progetto concreto per il futuro della nostra città. In questi anni abbiamo investito risorse importanti per aumentare il numero degli alberi e realizzare nuovi parchi e spazi verdi a disposizione dei cittadini, dal Parco Europa al Parco Pungilupo, fino al Parco della Cittadella, insieme ai numerosi interventi di rinnovo delle alberature nelle strade, nelle piazze e nei giardini pubblici. Il nostro impegno è quello di continuare a investire sul verde, sulla manutenzione e sulla realizzazione di nuovi spazi pubblici, perché una città con più alberi, più parchi e più luoghi di incontro è una città in cui si vive meglio. La Giornata nazionale degli alberi è anche un’occasione per condividere questo impegno con le famiglie e con i più piccoli, ai quali consegniamo simbolicamente un nuovo spazio verde che continuerà a crescere negli anni».

«La realizzazione del nuovo bosco in viale delle Cascine – dichiara l’assessore al verde urbano e al parco urbano Virginia Mancini – rappresenta un ulteriore intervento di incremento del patrimonio arboreo comunale, che portiamo avanti attraverso nuove piantumazioni, manutenzione e monitoraggio delle alberature esistenti. Abbiamo scelto quattro specie arboree differenti, bagolaro, tiglio, acero riccio e parrotia, per favorire la diversificazione del verde e la crescita di un’area che nel tempo potrà offrire benefici ambientali sempre maggiori. Gli alberi contribuiscono infatti a migliorare la qualità dell’aria, assorbire anidride carbonica, ridurre le temperature nei mesi più caldi e rendere più gradevoli gli spazi pubblici. Questa iniziativa ha anche un importante valore educativo e sociale, perché avvicina le nuove generazioni alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente. Il nostro obiettivo è accompagnare la crescita del patrimonio arboreo con una gestione attenta, dalla scelta delle specie più adatte ai diversi contesti urbani fino alla cura delle piante dopo la messa a dimora».

Il nuovo bosco e i benefici ambientali. Il bosco dei nuovi nati 2025 in viale delle Cascine è composto da 100 alberi, suddivisi in quattro specie: 25 bagolari (Celtis australis), 25 tigli (Tilia cordata), 25 aceri ricci (Acer platanoides) e 25 parrotie (Parrotia persica). La presenza di specie differenti contribuisce alla diversificazione del patrimonio arboreo e permette di creare un’area verde destinata a svilupparsi progressivamente nel corso degli anni.

Secondo le stime ambientali elaborate per il nuovo bosco, già dopo il primo anno dalla messa a dimora i 100 alberi potranno immagazzinare complessivamente 0,9 tonnellate di anidride carbonica. A dieci anni dalla piantumazione, la quantità di CO₂ immagazzinata è stimata in 5,7 tonnellate, mentre a trent’anni raggiungerà le 26,8 tonnellate. Nel corso della crescita aumenterà anche la capacità degli alberi di rimuovere dall’atmosfera sostanze inquinanti e polveri sottili. A trent’anni dalla messa a dimora, secondo le stime, il bosco potrà rimuovere annualmente 85,2 chilogrammi di biossido di azoto, 338,8 chilogrammi di ozono, 54,1 chilogrammi di biossido di zolfo e oltre 72 chilogrammi di particolato atmosferico tra PM10 e PM2,5.

Il programma dei boschi urbani. L’iniziativa dei boschi dedicati ai nuovi nati viene portata avanti dal Comune di Pisa dal 2018, con l’obiettivo di realizzare ogni anno una nuova area verde in un quartiere diverso della città. Con il bosco inaugurato in viale delle Cascine salgono a nove le aree realizzate, per un totale di 900 nuovi alberi. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma comunale di rinnovo e incremento del patrimonio arboreo, che negli ultimi anni ha interessato numerosi quartieri attraverso la realizzazione di nuovi parchi urbani, la riqualificazione degli spazi verdi esistenti e la sostituzione delle alberature che presentano criticità.

Le attività di rinnovo arboreo vengono accompagnate dal monitoraggio delle condizioni di salute delle piante, con controlli finalizzati a individuare gli interventi di manutenzione necessari e a programmare le sostituzioni. L’obiettivo è incrementare progressivamente il patrimonio verde cittadino, garantendo allo stesso tempo la sicurezza e la corretta gestione delle alberature presenti sul territorio comunale.

Last modified: Novembre 21, 2026