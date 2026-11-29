Written by Redazione• 5:57 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Inaugurata domenica 29 novembre la nuova edizione di “Pisa città del Natale” alla presenza del sindaco Michele Conti, dell’assessore al commercio Paolo Pesciatini, del Presidente Pisamo Alberto Giovannelli, del presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi e del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. Con la partecipazione della “madrina” Cecilia Capriotti, showgirl, modella e attrice italiana, nota soprattutto per la sua partecipazione a numerosi programmi televisivi e reality show, tra cui “Ballando con le stelle”, “Jump! Stasera mi tuffo”, “L’isola dei famosi” e “Grande Fratello VIP”.



Dal 29 novembre 2026 al 6 gennaio 2027 Pisa si trasforma in un grande palcoscenico natalizio, pronto ad accogliere cittadini e visitatori con un ricco calendario di appuntamenti dedicati alle festività. Realizzato dal Comune di Pisa, Pisamo e Confcommercio Pisa, Pisa Città del Natale 2026 porta nelle strade, nelle piazze e nei quartieri della città un’atmosfera di festa fatta di spettacoli, musica, animazione, tradizioni e iniziative per tutte le età. Dalla Casa di Babbo Natale alla Fabbrica del Cioccolato, dai mercatini agli spettacoli itineranti, passando per laboratori creativi e appuntamenti dedicati ai più piccoli: il programma offre tante occasioni per vivere la città e i suoi dintorni, in modo speciale e condividere la magia del Natale.

«Anche quest’anno – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti – abbiamo voluto costruire un ricco calendario di eventi per animare le piazze e le strade del nostro centro storico durante le festività natalizie, offrendo occasioni di svago e di incontro per tutti i cittadini, con particolare attenzione a famiglie, bambini e giovani. Invito i pisani a vivere la città che è già addobbata con le luci natalizie e a scegliere la nostra rete commerciale per gli acquisti di

Natale, sostenendo così l’economia locale e il lavoro di tanti nostri concittadini. Vi aspetto l’8 dicembre in piazza XX Settembre per il tradizionale appuntamento con l’accensione dell’albero di Natale, per ritrovarci tutti insieme e dare simbolicamente il via al periodo dei festeggiamenti natalizi. Anche quest’anno avremo il presepe nella Chiesa della Spina e porteremo i segni e l’atmosfera del Natale in tutti i quartieri, perché sia un momento di

festa per tutta la città».



«Le festività natalizie, unitamente al loro valore religioso – aggiunge l’assessore al commercio e turismo Paolo Pesciatini – rappresentano un periodo importante per far conoscere meglio la nostra città ai visitatori e costituiscono anche un’occasione per i cittadini di fare gli acquisti all’interno della nostra rete commerciale. La nuova veste dei mercatini natalizi, insieme ai tanti eventi proposti in città, permetterà di caratterizzare sempre di più Pisa come città del Natale. Invito i pisani a fare gli acquisti in città, sfruttando le occasioni di condividere momenti di festa proposti dal ricco calendario di eventi natalizi, in modo da poter contribuire alla tutela delle attività commerciali, che costituiscono una rete di relazioni fondamentali per il nostro tessuto cittadino, da difendere e custodire».

«Pisa si accende di un’iniziativa – dichiara Alberto Giovannelli, presidente di Pisamo – che avvolgerà in un clima di magia in questo periodo natalizio non solo il centro storico ma anche tutti i quartieri, fino al litorale. Un grande palcoscenico sul quale andranno in scena ogni giorno iniziative diverse, per tutte le età e per tutti i gusti, ringrazio l’amministrazione comunale per la fiducia accordata ancora una volta a Pisamo, siamo stati pronti ad accogliere anche questo nuovo impegno che ci ha visto impegnati con un grande lavoro di squadra, Buone Feste e Buona Pisa città del Natale a tutti».

«Pisa Città del Natale rappresenta un appuntamento importante per la città e per tutto il suo tessuto economico e commerciale – aggiunge il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli – . Un’iniziativa che contribuisce sicuramente a rendere Pisa ancora più attrattiva, valorizzando le attività del centro storico e dei quartieri, attraverso un calendario di eventi capace di coinvolgere per l’intero periodo delle festività famiglie,

cittadini e visitatori. Il Natale è un’occasione preziosa per vivere la città, riscoprirne le bellezze e sostenere il commercio di vicinato, che rappresenta un presidio fondamentale di socialità, accoglienza e vitalità urbana. La collaborazione con Comune di Pisa e Pisamo dimostra quanto sia importante fare squadra per promuovere il territorio e creare opportunità concrete per le imprese».

LE ATTRAZIONI DEL NATALE

Un programma ricco di esperienze e proposte per vivere il Natale in tutte le sue sfumature. Tra installazioni, appuntamenti dedicati ai più piccoli, degustazioni e performance artistiche, Pisa offre occasioni di scoperta e divertimento per tutta la famiglia, trasformando ogni visita in un’esperienza speciale.

LA CASA DI BABBO NATALE

Babbo Natale ti aspetta nella sua casetta per incontrare i bambini, raccogliere letterine e

scattare insieme una foto ricordo.

LA FABBRICA DEL CIOCCOLATO

I maestri cioccolatieri animano una vera fabbrica del cioccolato, tra laboratori, corsi per

adulti e show cooking.

IL MERCATINO DEL CIOCCOLATO

Un appuntamento dedicato al mondo del cioccolato, con tante specialità da scoprire e

assaporare.

SPETTACOLI E ANIMAZIONE

Musica, street band, artisti itineranti, trampolieri, acrobati e performance sorprendenti.

NEI QUARTIERI E SUL LITORALE

La magia delle feste raggiunge anche i quartieri e il litorale di Marina di Pisa e Tirrenia con

appuntamenti e iniziative dedicate a grandi e piccoli.

ASPETTANDO LA BEFANA

La festa continua fino al 6 gennaio!

Il Natale lascia spazio alla Befana con nuovi appuntamenti: dalla mega calza in cioccolato ai

laboratori creativi, dal mercatino degli artigiani all’arrivo della Befana nelle vie della città.

EVENTI E PROGRAMMA

Tra casette & cioccolato

28 novembre – 29 dicembre, dalle 10:00 alle 20:00 – Piazza Garibaldi

Allestimento della Casa di Babbo Natale

Arrivo di Babbo Natale: 15:30-19:00 (feriali) e 10:00-19:00 (festivi)

28 novembre – 29 dicembre – Piazza Garibaldi

Allestimento di una Fabbrica del Cioccolato

28 novembre – 29 dicembre, tutti i sabato e le domeniche dalle 10:00 alle 12:00 – Piazza

Garibaldi

Corsi di cioccolato per adulti

28 novembre – 29 dicembre – Piazza Garibaldi

Laboratorio di cioccolato

Giorni feriali 15:30-19:00; festivi e prefestivi 10:00-19:00

28 novembre – 29 dicembre, 12:00 e 19:00 – Piazza Garibaldi

Show Cooking

Due appuntamenti

28 novembre – 6 gennaio – Largo Ciro Menotti

Mercatino del cioccolato

Giorni feriali: 10:00 – 19:00; sabato, domenica e festivi: 09:00 – 21:00

28 novembre – 6 gennaio – Piazza Dante

Installazione Campana Luminosa

28 novembre, ore 15:00 – Borgo Stretto

Foto Ricordo nella Snow Globe

28 novembre, ore 15:00 – Piazza XX Settembre

I giochi di una volta

28 novembre, ore 17:00 – Largo Ciro Menotti

La Famiglia Danzante

29 novembre, ore 10:00 – Logge di Banchi

Pisa Città del Natale: Grande Inaugurazione con Cecilia Capriotti

La città prende vita

29 novembre, ore 10:00 – 17:00 – Parco della Cittadella

Un Tuffo nel Passato con i Mastri nel Tempo

29 novembre, ore 15:00 – Borgo Stretto

La casa albero di Babbo Natale

29 novembre, ore 16:30 – Piazza Vittorio Emanuele, Corso Italia, Borgo Stretto, Borgo

Largo

I Musici: Sfilata storica

5 dicembre, ore 17:00 – Piazza Cairoli, Piazza delle Vettovaglie, Borgo e Piazza Dante

Street Band “the Christmas Crackers”

5 dicembre, ore 17:00 – Piazza del Carmine

Esibizione coro Gospel

6 dicembre, ore 17:00 – Piazza delle Vettovaglie

Arrivo di Babbo Natale con gli elfi e Dj set natalizio

6 dicembre, ore 17:00 – Piazza Garibaldi, Borgo Stretto, Borgo Largo, Ciro Menotti

Barbadicapra e il suo Fisarmoniciclo

6 dicembre, dalle 11:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:00 – Piazza Dante

Piazza in scena, Vivi la piazza – DJ matineè

6 dicembre, dalle 16:30 alle 18:00 – Piazza del Carmine

Le storie del piccolo Teatrino

2 repliche

6 dicembre, ore 16:00 – Riglione

Il mago delle Bolle Giganti

Musica & divertimento

6 dicembre, ore 16:00 – Borgo e Piazza delle Vettovaglie

I Karacongioli

6 dicembre, ore 11:00 – Piazza Garibaldi

Il mago delle Bolle Giganti

8 dicembre, ore 11:00 – Piazza Dante

Giochi in legno per tutte le età

8 dicembre – Piazza Vittorio Emanuele, Corso Italia, Piazza XX Settembre, Piazza Garibaldi

Gli Archimossi

8 dicembre, ore 16:30 – CEP

Micro Magia con il Mago Prestigiatore

8-12-12-19-20 dicembre – Sede del Comitato di Quartiere San Giusto e San Marco

Il Villaggio di Babbo Natale e animazione per bambini

12 dicembre, ore 17:00 – Piazza Chiara Gambacorti

La Famiglia Danzante

12 dicembre, ore 16:30 – Corso Italia, Via San Martino

Karacongioli

12 dicembre, ore 16:00 – 18:00 – Chiesa di San Michele in Borgo

Gospel Groove

12 dicembre, ore 17:00 – Piazza Garibaldi / Ponte di Mezzo

Tavoletta di Cioccolato da Guinnes

Aspettando Babbo Natale

12 – 13 dicembre, dalle 10:00 alle 19:00 – Stazione Leopolda-Pisa

Fashion in Flair

13 dicembre, ore 16:30 – Piazza Vittorio Emanuele, Corso Italia, Piazza XX Settembre

La slitta di Babbo Natale

13 dicembre, ore 16:30 – Borgo Largo e Borgo Stretto

Street Band di Natale

18 – 24 dicembre – Via San Francesco

Mercatino Arte e ingegno

19 dicembre, ore 15:00 – Piazza Garibaldi

Creazione dell’Albero di Natale in Cioccolato

19 dicembre, ore 17:00 – Torre dell’Orologio di Palazzo Pretorio

Gli acrobati del Natale

19 dicembre, ore 16:00 – Piazza Chiara Gambacorti

Laboratorio di Natale

20 dicembre, ore 15:00 – Marina di Pisa, Piazza Sardegna

Magia del Natale sul Litorale

20 dicembre, ore 16:30 – Piazza delle Vettovaglie

Dj set e arrivo di Babbo Natale con gli elfi

20 dicembre, ore 17:00 – Via San Martino e Corso Italia

Street Band “the Christmas Crackers”

20 dicembre, dalle 11:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:00 – Piazza Dante

Piazza in scena, Vivi la piazza – DJ matineè

Aspettando La Befana

20 dicembre, ore 17:00 – Piazza XX Settembre

Spettacolo di mimo e fantasia

23 dicembre, ore 15:00 – Tirrenia, Piazza Belvedere

Magia del Natale sul Litorale

24 dicembre, ore 15:30 – Piazza Vittorio Emanuele, Corso Italia, Piazza XX Settembre

Carillon Vivente

24 dicembre, ore 15:00 – Piazza Garibaldi, Borgo Stretto, Borgo Largo

Trampolieri di Babbo Natale

26 dicembre 2026 – Largo Ciro Menotti

Aspettando La Befana

27 dicembre, ore 17:00 – Largo Ciro Menotti

Spettacolo di Magia e Illusionismo

2 gennaio, ore 17:00 – Largo Ciro Menotti

La mega calza della Befana in cioccolato

3 gennaio – Piazza XX Settembre

Aspettando la Befana (Laboratorio calze)

3 gennaio – Parco Cittadella

Piccolo Mercatino degli Artigiani

6 gennaio – Centro Città e Periferia

Arriva La Befana

6 gennaio – Piazza Garibaldi – Ponte di Mezzo

La Befana del vigile urbano (a cura del Vespa Club)

In collaborazione con: Fondazione Telethon, Apeca, Confcommercio, Prisma, Promo.Ter

Programma completo e tutte le info:

https://eventi.pisamo.it/pisa-citta-del-natale/

Last modified: Novembre 29, 2026