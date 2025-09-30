 Inaugurata la mostra del Pisa Sporting Club al Museo della Grafica

Written by admin• 6:46 pm• Pisa SC

PISA – Con una suggestiva installazione di luci, colori e suoni visibile in una sala di Palazzo Lanfranchi, parte la mostra Pisa Sporting Club. Una storia immagini, realizzata dal Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa) in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pisa, il Pisa Sporting Club 1909, l’Associazione Cento-Pisa 1909 Football Museum, la Fondazione Pisa.

Fotografie, oggetti, manifesti, stampe e opere di artisti contemporanei compongono un suggestivo percorso tra i diversi periodi del Pisa Sporting Club. Segnavia del percorso sono i loghi che per oltre un secolo hanno accompagnato, come amati simboli grafici, le vicende e le imprese della squadra calcistica pisana. Tra i più noti, quello disegnato da Carlo Grassini, autore anche del logo della Cassa di Risparmio di Pisa.

Dalla bellissima cronaca recente (con la promozione nella massima divisione) alle indimenticabili stagioni di Romeo Anconetani, dalla prima promozione in serie A del 1968 alla fondazione del Pisa Sporting Club nel 1909 con il più glorioso simbolo dell’identità cittadina, la croce bianca su campo rosso, si compone così un viaggio nel mondo dello sport e nella storia di una città e di un paese in cui il calcio non è solo un gioco, ma anche e soprattutto un potente fenomeno di aggregazione sociale, un forte motore economico, uno splendido motivo culturale.

