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PISA – “In diecimila anche a Pisa per il corteo dello sciopero generale di Usb Pisa in una giornata storica di mobilitazione operaia internazionale, con 113 porti bloccati in tutto il mondo contro il traffico di armi e centinaia di piazze oceaniche in tutto il paese“, queste le stime secondo il comunicato di Potere al Popolo.

“A Pisa abbiamo lasciato del letame davanti alla sede di ENEL, una delle multinazionali che specula sui costi dell’energia, sfrutta le risorse di gas naturale a largo delle coste di Gaza e fa affari con la compagnia elettrica israeliana IEC dal 2016″, continua la nota di Potere al Popolo – Enel accumula ricavi per oltre 80 miliardi di euro e 4,2 miliardi di utili netti, regalati a speculatori e azionisti. E noi siamo costretti a pagare non solo i costi del genocidio e dell’aggressione israeliana e statunitense all’Iran, ma anche la speculazione di questa compagnia. Questo è il nostro regalo per questa multinazionale, e per il governo Meloni, che a fronte delle centinaia di migliaia di persone scese in piazza oggi e questa settimana, per chiedere un’adeguamento dei salari ai costi della vita, più spese sociali e meno fondi per la guerra, di tassare gli extra profitti delle multinazionali, risponde solo con la repressione. Siamo pronti a costruire una campagna contro il carovita e l’economia di guerra. Riportiamo in mano pubblica le aziende energetiche nazionali ENEL ed ENI per una riduzione della dipendenza dagli idrocarburi fossili; per contrastare la costruzione di grandi monopoli delle multi-utility e puntare alla ripubblicizzazione di tutti i servizi. È ora di cambiare tutto e di sfiduciare il governo Meloni di guerra, repressione e carovita, così come le false opposizioni politiche e sindacali“, conclude la nota stampa di Potere al Popolo.

Last modified: Ottobre 30, 2026