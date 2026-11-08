In dialogo sulla Libertà con Maurizio Viroli alla Domus Mazziniana

Written by Redazione• 11:17 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Lunedì 9 novembre 2026, alle ore 17.30, la Domus Mazziniana di Pisa (via Massimo d’Azeglio 14) ospita la presentazione del volume di Maurizio Viroli, Machiavelli repubblicano (Editori Laterza, 2026).

L’incontro, dal titolo «Le virtù della Repubblica. Un dialogo sulla libertà», vedrà l’autore in dialogo con Tommaso Greco, professore ordinario di Filosofia del diritto presso l’Università di Pisa. Il dibattito sarà coordinato da Pietro Finelli, direttore scientifico della Domus Mazziniana.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del ciclo MAZZINI XXI – Democrazia in azione, promosso dall’Istituto per approfondire i temi della libertà, della partecipazione e delle istituzioni civili attraverso il confronto tra storiografia e pensiero politico contemporaneo.

Con Machiavelli repubblicano (pubblicato nella collana «Storia e Società» di Laterza con la traduzione di Stefano U. Baldassarri), Maurizio Viroli — professore emerito alla Princeton University e docente presso la University of Texas at Austin e tra i massimi studiosi a livello internazionale di Machiavelli e di Repubblicanesimo — propone un riesame critico della figura di Niccolò Machiavelli, superando la tradizionale storiografia che lo riduce a teorico del cinismo politico e della ragion di Stato.

Nel saggio, Viroli individua nel popolo — e nella sua capacità di autogoverno mediante leggi e istituzioni stabili — il vero baricentro della riflessione machiavelliana. Il conflitto sociale, storicamente interpretato come elemento di debolezza statale, viene in quest’ottica riletto come presidio essenziale della libertà e argine contro l’arbitrio del potere. Attraverso l’analisi parallela della biografia e della produzione teorica dell’autore fiorentino, il volume evidenzia come la virtù civile rappresenti il fondamento imprescindibile per la tenuta di una comunità politica.

I relatori

Maurizio Viroli , autore del saggio, tra i principali esperti internazionali di storia del pensiero politico repubblicano e autore di numerosi volumi di riferimento editi da Laterza e Oxford University Press.

, autore del saggio, tra i principali esperti internazionali di storia del pensiero politico repubblicano e autore di numerosi volumi di riferimento editi da Laterza e Oxford University Press. Tommaso Greco , docente di Filosofia del diritto all’Università di Pisa, curatore di saggi dedicati al legame sociale, al diritto e al pensiero filosofico-politico contemporaneo.

, docente di Filosofia del diritto all’Università di Pisa, curatore di saggi dedicati al legame sociale, al diritto e al pensiero filosofico-politico contemporaneo. Pietro Finelli, docente di Storia internazionale dell’età contemporanea all’Università di Pisa e direttore scientifico della Domus Mazziniana.

Last modified: Novembre 9, 2026