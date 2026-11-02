In Cattedrale un concerto d’organo in memoria di don Franco Baggiani

Written by Redazione• 4:03 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Sabato 7 novembre alle 21 il maestro Claudiano Pallottini eseguirà musiche di Pierné, Guilmant, Bossi e Peeters. Ingresso libero

PISA- La Cattedrale di Pisa ospiterà sabato 7 novembre alle 21 un concerto d’organo dedicato alla memoria di monsignor Franco Baggiani, sacerdote e musicista pisano scomparso il 27 ottobre 2025.

L’appuntamento, aperto alla cittadinanza, si inserisce nel Convegno nazionale dell’Associazione Italiana Santa Cecilia, in programma a Pisa il 7 e l’8 novembre.

All’organo sarà il maestro Claudiano Pallottini, organista della Cappella Musicale del Duomo di Pisa dal 1994, con un programma dedicato al repertorio romantico e tardo-romantico europeo. Saranno eseguite composizioni di Gabriel Pierné, Alexandre Guilmant, Marco Enrico Bossi e Flor Peeters.

Il concerto renderà omaggio all’impegno musicale e pastorale di don Franco Baggiani (1934-2025), maestro della Cappella Musicale del Duomo dal 1977 al 1992 e studioso di musica sacra.

Accanto all’attività musicale, Baggiani si dedicò alla salvaguardia degli organi delle chiese della diocesi. Fu inoltre membro dell’Associazione Italiana Santa Cecilia, nella quale ricoprì l’incarico di direttore del Segretariato Organologia.

L’ingresso è libero, senza biglietto.

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Last modified: Novembre 2, 2026