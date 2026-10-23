Imprese e lavoro, a Pisa il confronto tra Confapi, istituzioni e sindacati

Written by Redazione• 2:04 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Alla Camera di Commercio il convegno “Mondo Impresa”: al centro competitività, rappresentanza e transizioni tecnologiche e ambientali

PISA – Rafforzare il collegamento tra piccole e medie imprese, istituzioni e rappresentanze del lavoro per affrontare le trasformazioni del sistema produttivo. È il tema del convegno “Mondo Impresa: il ruolo della rappresentanza per la competitività del territorio”, organizzato da Confapi Pisa e del Tirreno, in compartecipazione con la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, nella Sala Pacinotti dell’ente camerale.

All’incontro hanno partecipato istituzioni, sindacati, ordini professionali e aziende, con l’obiettivo di riportare le esigenze del tessuto produttivo nell’agenda locale e nazionale.

«Le nostre PMI affrontano oggi sfide senza precedenti, dalle transizioni tecnologiche a quelle ambientali, che non possono essere gestite in solitudine», ha dichiarato Luigi Pino, presidente di Confapi Pisa e del Tirreno. «Le nostre PMI affrontano oggi sfide senza precedenti, dalle transizioni tecnologiche a quelle ambientali, che non possono essere gestite in solitudine. In questo scenario, la rappresentanza datoriale non è solo un presidio di tutela, ma un partner strategico capace di dare voce al territorio e connettere le imprese alle istituzioni. Dobbiamo unire le forze per tradurre le esigenze concrete dei piccoli e medi imprenditori in politiche di sviluppo e opportunità di crescita”.

Il presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini ha sottolineato il ruolo delle associazioni di categoria come raccordo tra aziende e istituzioni: “In un tessuto produttivo frammentato e complesso come il nostro, la rappresentanza datoriale costituisce l’anello di congiunzione tra le necessità delle imprese e le decisioni istituzionali. La collaborazione quotidiana con le associazioni di categoria è per noi un metodo di lavoro fondamentale. Di fronte alla portata epocale delle trasformazioni in atto, solo un ascolto attivo e un’azione sinergica possono garantire competitività alle aziende e stabilità all’intero sistema economico locale“.

Particolarmente significativo il momento dedicato a “La voce alle imprese“, introdotto da Juri Sbrana, Responsabile relazioni sindacali e industriali di Confapi Pisa e del Tirreno, dove le esperienze sul campo e le buone pratiche di rappresentanza sono state declinate direttamente dai protagonisti del mondo aziendale, con gli interventi di Andrea Tafi (Base S.p.a.) e Veronica Orlini (Geomanutenzioni S.r.l.).

I lavori, moderati dal Direttore nazionale relazioni industriali di Confapi Graziano Passarello, sono entrati nel vivo con la relazione del Prof. Pasqualino Albi (Università di Pisa) sulle nuove sfide del diritto del lavoro, per poi proseguire con una tavola rotonda dedicata alla democrazia industriale. Al dibattito hanno preso parte il Presidente Luigi Pino, i vertici sindacali territoriali di CGIL, CISL e UIL (Alessandro Gasparri, Giorgia Bumma e Barbara Bussotti) e il responsabile relazioni industriali Confapi Graziano Passarello, insieme ai rappresentanti degli Ordini dei Consulenti del Lavoro e degli Avvocati di Pisa.

Last modified: Ottobre 23, 2026