Imposta sulla successione: chi paga, quanto e come si evita di sbagliare

Written by Redazione• 4:11 pm• Pisa, Cultura

Franchigie, aliquote e novità sull’autoliquidazione: la spiegazione degli esperti per orientarsi quando si apre un’eredità

Quando muore un familiare, alla questione affettiva si aggiunge quella burocratica. Una delle prime domande è sempre la stessa: quanto costa ereditare? L’imposta sulla successione è tra le più temute, ma nella maggior parte dei casi è molto meno pesante di quanto si creda.

Un’imposta che dipende dal grado di parentela

Il principio è semplice: l’imposta si calcola sul valore netto dell’eredità e varia in base al rapporto tra erede e defunto. Le aliquote sono del 4%, 6% e 8% secondo il grado di parentela.

Per coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori, nipoti diretti) l’aliquota è del 4%. Si applica solo sulla parte che supera la franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario. Un patrimonio di quattro milioni da dividere tra tre eredi, per esempio, ha i primi tre milioni coperti dalle franchigie. Sul milione residuo si paga il 4%, cioè 40 mila euro.

Per fratelli e sorelle la franchigia scende a 100 mila euro e l’eccedenza è tassata al 6%. Per gli altri parenti fino al quarto grado e per gli affini la tassazione è del 6% senza franchigia, mentre per tutti gli altri soggetti l’aliquota sale all’8%. Per le persone con disabilità grave è prevista una franchigia più alta, pari a 1,5 milioni di euro.

È per questo che la stragrande maggioranza delle successioni familiari non paga imposta di successione.



Le imposte che si pagano anche senza imposta di successione

Se nell’eredità ci sono immobili, restano dovute le imposte ipotecaria e catastale. Non godono di franchigia e valgono rispettivamente il 2% e l’1% del valore catastale, per un carico complessivo del 3%. Chi ha i requisiti per le agevolazioni prima casa, però, le versa in misura fissa di 200 euro ciascuna.

Non tutto entra nel calcolo. I titoli di Stato italiani e dell’Unione europea, così come i veicoli iscritti nei pubblici registri, sono esenti.

La novità: l’erede calcola l’imposta da sé

Il cambiamento più rilevante degli ultimi anni riguarda le modalità di pagamento. Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, l’erede autoliquida l’imposta in fase di compilazione della dichiarazione e la versa entro 90 giorni dal termine di presentazione, senza attendere l’avviso dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia può comunque contestare un’imposta insufficiente entro due anni dalla presentazione.

La dichiarazione va presentata entro 12 mesi dalla data del decesso, per via telematica. Senza di essa le banche non sbloccano i conti e non si possono trascrivere le volture degli immobili.



Perché serve un professionista

L’autoliquidazione sposta la responsabilità sugli eredi: un errore nella valutazione dei beni, nell’applicazione delle franchigie o nell’individuazione degli aventi diritto può costare caro. Per questo è utile affidarsi a chi conosce la materia da vicino. i sono studi notarili specializzati in materia di successione, come nel caso del notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia che, con sede a Mira e a Padova assiste le famiglie nella redazione di testamenti pubblici e nel deposito di schede olografe.



In sintesi



 Coniuge e figli: 4% oltre 1 milione di euro per ciascun beneficiario.

 Fratelli e sorelle: 6% oltre 100 mila euro.



 Altri parenti e affini: 6% senza franchigia. Altri soggetti: 8%.



 Immobili: ipotecaria 2% e catastale 1%, oppure 200 euro ciascuna con i requisiti prima

casa.



 Dichiarazione entro 12 mesi, imposta autoliquidata e versata entro 90 giorni dal termine di

presentazione.





Last modified: Ottobre 27, 2026