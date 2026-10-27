Immigrazione, in provincia di Pisa residenti stranieri in crescita del 4,1%

Written by Redazione• 1:21 pm• Pisa, Attualità

Presentato a Pisa il Dossier Idos 2026, con la Scuola Sant’Anna. In Toscana quasi 448.500 residenti stranieri: restano divari nel lavoro e nei percorsi scolastici

PISA – La popolazione straniera residente in provincia di Pisa è cresciuta del 4,1% nel 2025, più della media toscana del 3,5%. È uno dei dati del Dossier Statistico Immigrazione 2026, presentato martedì 27 ottobre a Santa Croce in Fossabanda, nell’incontro regionale organizzato dal Centro studi Idos e dalla Scuola Superiore Sant’Anna.

Secondo i dati provvisori Istat riportati nel dossier, a fine 2025 gli stranieri residenti in Toscana erano 448.484, quasi 15mila in più rispetto all’anno precedente, pari al 12,3% della popolazione. L’aumento prosegue per il quarto anno consecutivo e interessa con particolare intensità le province costiere.

Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, i redattori regionali Francesco Paletti e Federico Russo, il preside della Classe di Scienze sociali del Sant’Anna Alberto Di Minin, l’assessora regionale Alessandra Nardini e i professori Emanuele Rossi e Francesca Biondi Dal Monte.

Rapporto IDOS_Intervento della professoressa Biondi Dal Monte

Rapporto IDOS_intervento di Francesco Paletti

Il rapporto evidenzia un cambiamento nelle ragioni dei nuovi permessi di soggiorno: nel 2025, in Toscana, solo l’8,3% dei primi rilasci è legato al lavoro, mentre prevalgono i motivi familiari, con il 40%, e la protezione internazionale, con il 34,8%. I permessi per studio rappresentano il 10,4%.

Sul fronte occupazionale persistono le disuguaglianze. Il tasso di occupazione degli stranieri è del 66,9%, inferiore di 4,2 punti a quello degli italiani; la disoccupazione raggiunge l’8,4%, contro il 3,6%. Oltre un quarto degli occupati stranieri svolge lavori manuali non qualificati.

Cresce invece l’imprenditoria: in Toscana si contano 65.193 imprese condotte da persone nate all’estero, il 16,8% del totale regionale.

Nelle scuole toscane gli studenti stranieri sono 74.826 nell’anno 2024-2025, in aumento dell’1,7% mentre diminuiscono gli iscritti complessivi. Due terzi sono nati in Italia. Alle superiori resta marcata la differenza nella scelta dei percorsi, con una maggiore presenza straniera negli istituti tecnici e professionali.

Il dossier segnala infine un calo delle presenze nei centri di accoglienza: 9.733 a giugno 2026, il 6,2% in meno rispetto alla fine del 2025, a fronte di un aumento dei primi permessi rilasciati per protezione internazionale.

Last modified: Ottobre 27, 2026