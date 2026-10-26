“Il viaggio di Bacco”, a Balconevisi la cabina elettrica diventa un’opera d’arte

Written by Redazione• 2:33 pm• San Miniato, Cultura, Eventi/Spettacolo

Inaugurato il murale di Alessandra Carloni in piazza Primo Maggio. Il progetto è stato promosso da Balconevisi Eventi APS e curato da Filippo Lotti

SAN MINIATO – La cultura del vino, i frutti della terra e il paesaggio collinare raccontati attraverso la street art. È stato inaugurato a Balconevisi “Il viaggio di Bacco”, il murale firmato dall’artista Alessandra Carloni sulla cabina elettrica di E-Distribuzione in piazza Primo Maggio, vicino alla Chiesa Vecchia e al campanile.

L’intervento, promosso e sostenuto da Balconevisi Eventi APS, è stato presentato nell’ambito della 48ª Sagra del Tartufo Bianco e del Fungo. L’opera conclude un percorso di selezione pubblica e si inserisce nella riqualificazione di un’area storica del borgo.

Il curatore Filippo Lotti ha sottolineato la scelta di un linguaggio figurativo contemporaneo capace di dialogare con il paesaggio: «La Street Art rappresenta un ritorno fondamentale a quell’idea originale: un’arte pubblica, fruibile e restituita alla comunità». L’auspicio è che il progetto possa diventare il punto di partenza per una rete di arte urbana nella Valdegola.

Il presidente dell’associazione Sauro Susini ha ringraziato i volontari per l’impegno economico e organizzativo, mentre il vicepresidente Francesco Corrieri, ideatore dell’iniziativa, ha ricordato il lavoro di recupero dell’area, in precedenza invasa dalla vegetazione. «Ora sta a tutti noi averne cura», ha affermato.

Per Carloni, il valore dell’esperienza risiede soprattutto nel rapporto con gli abitanti: «Un’opera su parete non appartiene più all’artista nel momento in cui viene realizzata, ma diventa patrimonio collettivo di chi la vive e la osserva ogni giorno».

Alla cerimonia è intervenuto anche il sindaco Simone Giglioli, che ha espresso apprezzamento per un progetto capace di arricchire il patrimonio culturale del territorio.

Per E-Distribuzione, l’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione delle infrastrutture attraverso l’arte pubblica, sviluppato con la collaborazione di artisti, istituzioni e associazioni.

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Last modified: Ottobre 26, 2026